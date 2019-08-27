Полицейские задержали подозреваемого в ограблении инвалида

25 августа в Лебедяни у магазина на улице Льва Толстого у 36-летнего инвалида II группы грабитель попытался отнять сумку, при этом мужчине причинили телесные повреждения. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 26-летний местный житель.



Кроме того, полицейские задержали подозревамого в ограблении 48-летнего липчанина. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, его ограбили днем 24 августа на площади Мира - преступник с применением насилия отнял у липчанина 6000 рублей. Сотрудниками уголовного розыска и отдельного батальона патрульно-постовой службы задержан 43-летний житель Грязинского район.

