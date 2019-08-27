Происшествия

46 минут назад

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении инвалида

2 299
#грабеж
25 августа в Лебедяни у магазина на улице Льва Толстого у 36-летнего инвалида II группы грабитель попытался отнять сумку, при этом мужчине причинили телесные повреждения. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 26-летний местный житель. 

Кроме того, полицейские задержали подозревамого в ограблении 48-летнего липчанина. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, его ограбили днем 24 августа на площади Мира - преступник с применением насилия отнял у липчанина 6000 рублей. Сотрудниками уголовного розыска и отдельного батальона патрульно-постовой службы задержан 43-летний житель Грязинского район. 
2 299
#грабеж

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мы

1 минуту назад
В заголовке написано задержали инвалида, а в статье оказывается, что инвалид - потерпевший.
ответить

Я

22 минуты назад
Отпетушить уродов
ответить

Еще в рубрике

4-летняя девочка в Липецке, свесившись с балкона, сбрасывала вниз игрушки
#балкон #дети #падение
20
4-летняя девочка в Липецке, свесившись с балкона, сбрасывала вниз игрушки

вчера, 17:56

Происшествия
Несовершеннолетний и взрослый предстанут перед судом за несколько преступлений
#суд
4
Несовершеннолетний и взрослый предстанут перед судом за несколько преступлений

вчера, 16:57

Происшествия
В квартире 21-летней нашли два килограмма марихуаны
#наркотики
11
В квартире 21-летней нашли два килограмма марихуаны

вчера, 16:13

Происшествия
Закопавший на кладбище домашних животных погибшую девочку липчанин получил 3,5 года колонии
#убийство #ребенок #кладбище животных
47
Закопавший на кладбище домашних животных погибшую девочку липчанин получил 3,5 года колонии

вчера, 14:43

Происшествия
В Липецке автобус врезался в три припаркованные машины
#дтп
48
В Липецке автобус врезался в три припаркованные машины

вчера, 12:16

Происшествия
Под Липецком в столкновении двух машин пострадал человек
#дтп
32
Под Липецком в столкновении двух машин пострадал человек

вчера, 11:41

Происшествия