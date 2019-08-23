Халк, Человек-Паук и Железный человек возвращаются в «Пятёрочку»

Торговая сеть снова дарит фигурки супергероев, от которых все в восторге

Торговая сеть «Пятёрочка» вновь предлагает гостям своих магазинов собрать уникальную коллекцию фигурок в виде супергероев MARVEL.

В 2019 году у каждого покупателя «Пятёрочки» снова появилась возможность собрать весь набор героев популярных фильмов и мультипликационных сериалов. Особенно обрадуются акции дети, которые обожают грозного силача Халка, неуловимого Человека-паука, скандинавского бога Тора и других супергероев.







С 20 августа по 7 октября 2019 года во всех магазинах торговой сети пройдёт акция «Стиратели-2» - продолжение нашумевшей прошлогодней кампании.

За каждые 555 рублей в чеке или за покупку товаров партнёров акции, отмеченных специальными стопперами, покупатели магазинов Пятёрочка» по всей России получат новую фигурку в форме одного из супергероев MARVEL. Также игрушку можно приобрести отдельно на кассе всего за 49 рублей.

Полный набор состоит из 16 фигурок, причём десять из них – одноцветные игрушки-штампики, а шесть – разноцветные штампы-ластики. Чтобы коллекционерам было удобно хранить комплект «Стирателей-2», на кассе магазина можно приобрести специальный альбом, в котором у каждого героя будет своё место. Кроме того, в альбоме есть ещё красные и синие чернила для печатей.

«В этом году мы сделали игрушки MARVEL ещё более функциональными и эмоциональными, услышав пожелания наших гостей в ходе прошлой акции. Теперь каждый из них со своим уникальным штампом и в фирменных геройских цветах. Уверена, что будет интересно собирать всю коллекцию супергероев всей семьёй, играть и обмениваться ими. Кроме того, игрушка-ластик может пригодиться ребёнку на уроках в школе», - отмечает руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.







Для максимального погружения в атмосферу вселенной MARVEL, торговая сеть создала специальный сайт стиратели2.рф https://stirateli2.ru/, где можно поиграть в онлайн-игры или принять участие в конкурсах.

В прошлом году кампания вызвала живой интерес среди покупателей сети по всей России. В среднем каждый десятый покупатель получал в подарок супергероя.

Мы обратились к одному из юных коллекционеров – 8-летнему Артему К., который в прошлом году собрал полный набор «стирателей» из «Пятёрочки».

- Когда узнал о новой акции, готов был прыгать от восторга, - поделился он, - Мои любимые супергерои возвращаются! Я до сих пор на видном месте храню полный альбом с ластиками прошлого года. «Повторками» я обменивался с друзьями или использовал по прямому назначению – в качестве «стирателей». Жду не дождусь, когда мы с мамой вновь пойдем в «Пятёрочку» за покупками и новыми фигурками.

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