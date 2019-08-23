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Объявился неожиданный муж Ксении Собчак

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#Собчак #муж #признание
Объявился неожиданный муж Ксении Собчак

Известный режиссер назвал светскую львицу будущей супругой.

Похоже, свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова все же быть. В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах, пишет «Женский хит».

- Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда, – цитирует Константина Богомолова «Московский комсомолец».

Режиссер подчеркивает, что Ксения Анатольевна - "это один из самых тонких, ранимых, талантливых людей", которых он знает. По уверениям артиста, Собчак - "фантастическая мама, удивительный друг", и он очень уважает ее как человека, пишет «Российская газета».
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#Собчак #муж #признание

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