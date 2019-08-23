Не проскочил: на улице Ленина столкнулись автомобили

Момент аварии записали камеры уличного наблюдения.

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Вчера в 17 часов на перекрестке улиц Ленина и Желябова произошла автомобильная авария. Там столкнулись два легковых автомобиля. Момент аварии попал на запись уличных камер.На записи видно, что серебристая легковушка поворачивала с улицы Ленина на Желябова. В этот же момент по улице Ленина в сторону Соборной площади мчался белый легковой автомобиль. Он врезался в правое крыло белой легковушки, которая совершала поворот.В аварии никто не пострадал.