Происшествия

сегодня, 09:00

Не проскочил: на улице Ленина столкнулись автомобили

8 1360
#авария #ДТП
3
Не проскочил: на улице Ленина столкнулись автомобили

Момент аварии записали камеры уличного наблюдения.

Вчера в 17 часов на перекрестке улиц Ленина и Желябова произошла автомобильная авария. Там столкнулись два легковых автомобиля. Момент аварии попал на запись уличных камер.

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На записи видно, что серебристая легковушка поворачивала с улицы Ленина на Желябова. В этот же момент по улице Ленина в сторону Соборной площади мчался белый легковой автомобиль. Он врезался в правое крыло белой легковушки, которая совершала поворот.

В аварии никто не пострадал.
8 1360
#авария #ДТП
3

Комментарии (8)

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ух

5 минут назад
Хорошечно!!!!!
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ДДД

7 минут назад
А что там за пробка, от чего авто столпились и еле ползут?
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BOMZH

24 минуты назад
Му...ак на белой кредитопомойке. А если левый ряд пешеходов пропускает и поэтому стоит? Как так можно гнать по улице с пешеходными переходами и перекрестками каждые 200метов???
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Сергей 13

35 минут назад
вв, водятлу,летевшему по Ленина,нужно знать,шо на пешеходном переходе нужно снизить скорость.Про задуматься мозгом,почему стоят машины в левом ряду,а ты,такой модный,мчишь по правому я не предлагаю,в связи с отсутствием данных для данных действий.И таких аленей у нас...
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вв

41 минуту назад
ИРИНЕ ....здесь он не видел ...как поворачивала машина ...а вот когда тебя пропускают ....будь внимательней .....я даже и не еду так как во втором ряду могут не видеть или специально не пропустить ....
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Ирина

сегодня, 09:15
Всегда удивляют такие бараны, ведь видел машину, которая поворачивает, что не мог чуть тормознуть? Быдлятина липецкая. Он же прав типа, по главной едет. Вот стой теперь. В нашем городе вообще нет водительского уважения друг к другу. Несся придурок.
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Люблю Город48

сегодня, 09:15
Спасибо, любимый Город48 за хорошее настроение!
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классика

сегодня, 09:13
один добрый дядя пропустил, второй дядя не убедился, что по правой полосе вылупив глаза не несется третий дядя. и вот уже никто никуда не спешит) будьте внимательнее на дорогах
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