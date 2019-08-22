49-летнего мужчину задержали с мешком конопли

20 августа в Елецком районе полицейские задержали 49-летний ранее судимого местного жителя, у которого нашли коноплю массой 440,5 грамма, что является крупным размером наркосодержащих растений.



"По словам задержанного, он нарвал коноплю на поле для личного употребления", - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



ОМВД России по Елецкому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. За незаконное хранение наркотиков в крупном размере санкциями статьи предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

