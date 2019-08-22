Происшествия

сегодня, 11:34

49-летнего мужчину задержали с мешком конопли

12 1067
#наркотики
1
49-летнего мужчину задержали с мешком конопли
20 августа в Елецком районе полицейские задержали 49-летний ранее судимого местного жителя, у которого нашли коноплю массой 440,5 грамма, что является крупным размером наркосодержащих растений.

"По словам задержанного, он нарвал коноплю на поле для личного употребления", - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

ОМВД России по Елецкому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. За незаконное хранение наркотиков в крупном размере санкциями статьи предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
12 1067
#наркотики
1

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сталин-психиатр.

10 минут назад
Алкоголь запрещают, траву запрещают, а стресс как снимать? Даже при коммунистах такого не было.
ответить

НКР

26 минут назад
Весь Липецк в закладках героина -а ведут борьбу с коноплей.
ответить

весёлый

28 минут назад
Вот так рекламируют,что созрела травка !
ответить

38 минут назад
На молоко паход нарвал
ответить

ПолЮцейский

48 минут назад
Все силы брошены на борьбу с травой...Других проблем нет....
ответить

Это

55 минут назад
было высокопроизводительное рабочее место- а вы вот так с плеча. Жаль
ответить

Ещё

сегодня, 12:11
Накрошу заластали
ответить

Биореактору

сегодня, 12:09
До 2024 года ты не до живешь, сам превратишься в биомусор
ответить

Биореактор

сегодня, 12:00
Позор мусарам! После 2024 жир с ваших насиженных задниц будет отапливать город.
ответить

Ну пошла жатва

сегодня, 11:47
Созрела... счас каждый день новости будут))) задержали с марьиваной)
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Убийца совершил новое преступление на вокзале
#кража
8
Убийца совершил новое преступление на вокзале

сегодня, 10:43

Происшествия
На дорогах области сбили двух детей, с места одной из аварий скрылся водитель
#авария #ДТП
2
На дорогах области сбили двух детей, с места одной из аварий скрылся водитель

сегодня, 10:36

Происшествия
Полицейские вошли на дачный участок в сопровождении спецназа
#наркотики
33
Полицейские вошли на дачный участок в сопровождении спецназа

сегодня, 09:14

Происшествия
Двое мужчин утонули в Липецкой области
#происшествия на воде
4
Двое мужчин утонули в Липецкой области

сегодня, 09:03

Происшествия
47-ленего липчанина будут судить за стрельбу в знакомого из самодельного пистолета
#убийство
8
47-ленего липчанина будут судить за стрельбу в знакомого из самодельного пистолета

сегодня, 09:00

Происшествия
В Липецке столб повис над дорогой на проводах
#авария #ДТП
19
В Липецке столб повис над дорогой на проводах

вчера, 14:05

Происшествия