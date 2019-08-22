Происшествия

54 минуты назад

Убийца совершил новое преступление на вокзале

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#кража
Убийца совершил новое преступление на вокзале

Преступник украл гироскутер.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор обвиняемому в краже. В 2002 году мужчина был судим за убийство и провел в колонии 10,5 лет, потом отсидел за грабеж, причинение здоровью вреда средней тяжести и побои.

В апреле 2019 года мужчина на платформе железнодорожного вокзала в Липецке украл гироскутер стоимостью 8 039 рублей 60 копеек. Украденное вор унес к себе домой, рассчитывая продать его. Гироскутер удалось сбыть. В ходе следствия подсудимый помог разыскать проданный аппарат, возместил имущественный ущерб.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его по совокупности неотбытых наказаний к 1 году и 2 месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима. Преступника взяли под стражу в зале суда.
5 1601
#кража

Комментарии (5)

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Mikl

7 минут назад
Урок совершающим преступления:пока вы проводите время в местах не столь отдаленных жизнь идет своим чередом. Пока ЗЕК сидел в тюрьме появились гироскутеры и он как маленький ребенок увидел устройство и захотелось ему попробывать, но так как в тюрьме все дают бесплатно, то он взял гироскутер также бесплатно то есть совершил преступление. Но ведь у преступника мышление как у маленького, он не понимает после тюрьмы что за все надо платить
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===

22 минуты назад
а може его дешевле было на органы распустить
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Эх

22 минуты назад
Опять на бюджет липецкий позарились
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Нонка

44 минуты назад
Как можно такое чмо назвать -мужчиной?Отброс
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Нормальный

48 минут назад
Через 1 год и 2 месяца ждем новости об очередном ограблении или воровстве данным биомусором.
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