Убийца совершил новое преступление на вокзале

Преступник украл гироскутер.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор обвиняемому в краже. В 2002 году мужчина был судим за убийство и провел в колонии 10,5 лет, потом отсидел за грабеж, причинение здоровью вреда средней тяжести и побои.



В апреле 2019 года мужчина на платформе железнодорожного вокзала в Липецке украл гироскутер стоимостью 8 039 рублей 60 копеек. Украденное вор унес к себе домой, рассчитывая продать его. Гироскутер удалось сбыть. В ходе следствия подсудимый помог разыскать проданный аппарат, возместил имущественный ущерб.



Суд признал мужчину виновным и приговорил его по совокупности неотбытых наказаний к 1 году и 2 месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима. Преступника взяли под стражу в зале суда.