Усадьба «Скорняково-Архангельское» приглашает на семейный фестиваль OPENKIDS

Липчан вместе с детьми приглашают стать участниками уникального семейного фестиваля «Усадьба KIDS»*!

31 августа этот праздник впервые пройдет в усадьбе «Скорняково-Архангельское», где всех гостей ждут игры, квесты, мастер-классы, пространства развития и искусства, школьная ярмарка.

Для удобства гостей будет создано несколько пространств. На сцене музыкальной зоны выступят участники Академии Игоря Крутого (г. Воронеж), звезда шоу «Голос. Дети» Серж Амирян. Хедлайнером фестиваля станет популярная группа «Open Kids»**, которая впервые выступит в нашем регионе.







В спортивной зоне фестиваля «Усадьба Kids»* пройдут выступления и мастер-классы по футболу от детско-юношеской спортивной школы «Металлург», а также по различным видам единоборств (бокс, тайский бокс, рукопашный бой) и физической подготовке.

В зоне иностранных языков приглашают желающих попрактиковаться в знании английского, а в зоне развлечений – поиграть в бадминтон, покататься на детских квадроциклах, мотоциклах и велосипедах.

Также для посетителей будут доступны фотозоны, зоны отдыха и многое другое.

Фестиваль «Усадьба KIDS»* пройдет впервые в усадьбе «Скорняково-Архангельское» 31 августа 2019 года с 12 до 19 часов. Детям до 7 лет вход бесплатный.







Подробности на сайте http://usadba-nadonu.ru/ и по тел. 8 920 246 04 96. Без возрастных ограничений.

Пусть послевкусие лета будет ярким!

Информационные партнеры:

Дорожное радио – Липецк, 100.9 FM, Вместе в пути! (12+)

Портал «Город48» (16+)

* - Усадьба Кидс

** - Оупен Кидс



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