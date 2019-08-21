Общество
сегодня, 12:43
Липчанин покажет всему миру как варят в России
30 974
Лучший сварщик Европы, студент липецкого колледжа представит страну на международном чемпионате WorldSkills.
Делегация Липецкой области направляется в Казань, где завтра откроется международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. От Липецкой области на WorldSkills Kazan 2019 отправились представители регионального управления образования и науки, школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования. Непосредственное участие в конкурсной программе примет студент четвертого курса Липецкого индустриально-строительного колледжа 20-летний Владимир Бабошкин. Юноша стал победителем всероссийского отбора, в 2018 году был признан лучшим молодым сварщиком Европы на чемпионате WorldSkills в Будапеште (Венгрия).
- Владимир уже находится в Казани. Он будет принимать участие во всех трех днях соревнований. Липчанину, представителю России, на WorldSkills Kazan 2019 составят конкуренцию его коллеги по профессии из 40 стран-участниц чемпионата, - рассказал GOROD48 руководитель регионального координационного центра "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Липецкой области Игорь Овечкин.
Делегация Липецкой области будет участвовать в деловой и ознакомительной программе. В деловой программе примут участие представители регионального управления образования, а в ознакомительной — порядка 80 школьников и студентов Липецкой области. Они 25-27 августа посетят площадку WorldSkills Kazan 2019.
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan 2019 соберет более 1 300 молодых профессионалов из 63 стран и регионов, соревнующихся в 56 компетенциях - от сферы облачных вычислений до облицовки плиткой. Официальное открытие чемпионата состоится завтра, итоги будут известны к 27 августа.
- Владимир уже находится в Казани. Он будет принимать участие во всех трех днях соревнований. Липчанину, представителю России, на WorldSkills Kazan 2019 составят конкуренцию его коллеги по профессии из 40 стран-участниц чемпионата, - рассказал GOROD48 руководитель регионального координационного центра "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Липецкой области Игорь Овечкин.
Делегация Липецкой области будет участвовать в деловой и ознакомительной программе. В деловой программе примут участие представители регионального управления образования, а в ознакомительной — порядка 80 школьников и студентов Липецкой области. Они 25-27 августа посетят площадку WorldSkills Kazan 2019.
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan 2019 соберет более 1 300 молодых профессионалов из 63 стран и регионов, соревнующихся в 56 компетенциях - от сферы облачных вычислений до облицовки плиткой. Официальное открытие чемпионата состоится завтра, итоги будут известны к 27 августа.
30 974
По рейтингу отзывав
Там нужней умельцы
не обольщайтесь
не обольщайтесь
Молодец парень !!!
Ник смени
Отсюда даже
Сталин-психиатр.
Чип
Ты идиот