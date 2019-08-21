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Липчанин покажет всему миру как варят в России

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#чемпионат #сварка #WorldSkills
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Липчанин покажет всему миру как варят в России

Лучший сварщик Европы, студент липецкого колледжа представит страну на международном чемпионате WorldSkills.

Делегация Липецкой области направляется в Казань, где завтра откроется международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. От Липецкой области на WorldSkills Kazan 2019 отправились представители регионального управления образования и науки, школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования. Непосредственное участие в конкурсной программе примет студент четвертого курса Липецкого индустриально-строительного колледжа 20-летний Владимир Бабошкин. Юноша стал победителем всероссийского отбора, в 2018 году был признан лучшим молодым сварщиком Европы на чемпионате WorldSkills в Будапеште (Венгрия).

- Владимир уже находится в Казани. Он будет принимать участие во всех трех днях соревнований. Липчанину, представителю России, на WorldSkills Kazan 2019 составят конкуренцию его коллеги по профессии из 40 стран-участниц чемпионата, - рассказал GOROD48 руководитель регионального координационного центра "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Липецкой области Игорь Овечкин.

Делегация Липецкой области будет участвовать в деловой и ознакомительной программе. В деловой программе примут участие представители регионального управления образования, а в ознакомительной — порядка 80 школьников и студентов Липецкой области. Они 25-27 августа посетят площадку WorldSkills Kazan 2019.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan 2019 соберет более 1 300 молодых профессионалов из 63 стран и регионов, соревнующихся в 56 компетенциях - от сферы облачных вычислений до облицовки плиткой. Официальное открытие чемпионата состоится завтра, итоги будут известны к 27 августа.
30 974
#чемпионат #сварка #WorldSkills
2

Комментарии (30)

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По рейтингу отзывав

1 минуту назад
Надо валить , пока есть возможность
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Там нужней умельцы

4 минуты назад
Пока есть возможность и предложения вали за баблом , шанс один даётся в жизни
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не обольщайтесь

9 минут назад
в СССР был конкурс "А ну-ка девушки " и "А ну-ка парни" - так вот это один в один, телевизионное шоу, как у Малышевой,
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не обольщайтесь

14 минут назад
никаким спецом он в 20 лет быть не может и никто ему не доверит варить газопроводы. Эти соревнавания по уровню - как между ПТУ. Всего было на всех специальностях 600 человек, их них Россия привезла своих 48 человек. А конкурсы были таки : постричь собачку на время, приготовить борщ, предпринимательство ( продать билетов пачку у входа ) , фористика ( сделать букетик ) , кровельные работы - закрепить на крыше лист металла
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Молодец парень !!!

15 минут назад
Это не чиновники, которые только цифрами (иногда липовыми) оперируют. А этот парень все своими руками и головой делает. Удачи ему !
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Ник смени

29 минут назад
Сталин-психиатр., Не позорь Великого Генералиссимуса. А в остальном-верно.
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Отсюда даже

31 минуту назад
Чип, дочери Лаврова и Пескова сбежали, а так же внук Золотова.
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Сталин-психиатр.

31 минуту назад
Один тут тоже ядерной дубиной хвастался, а как до испытаний, так в руках всё рвануло. Только семь трупов и радиация весь русский север накрыла. Может хватит пальцы гнуть?!
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Чип

37 минут назад
Покажи КЛАСС и беги, если предложат работу за рубежом, из рашки , где будут ценить и оплачивать твой труд, здесь не дождёшься . Отсюда даже спортцмены бегут не оглядываясь.
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Ты идиот

39 минут назад
Новый тренд, В ГПТУ в СССР хорошо людей обучали специальности и среднее образование давали. Гораздо лучше специалисты выходили чем из всяких коммерческих шарашкиных конторах типа эклогического института. Толко работать сейчас негде.
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