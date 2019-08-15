Общество

42 минуты назад

В страны Европы, Африки, Леванта и Магриба поставили свою продукцию липецкие аграрии

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#экспорт
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В страны Европы, Африки, Леванта и Магриба поставили свою продукцию липецкие аграрии

На 157 миллионов долларов отгрузили продукции за рубеж липецкие аграрии 

За первое полугодие 2019 года экспорт продукции агропромышленного комплекса региона  в совокупном объеме экспорта Липецкой области занимает 2 место после металлов и изделий из них, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. 

Местными сельхозпредприятиями и предприятиями пищевой и перерабатывающей  промышленности было отправлено на экспорт 436 тысяч тонн грузов на сумму 157 миллионов долларов США. Это на 16 процентов  выше уровня соответствующего периода прошлого года.

Больше всего за рубеж было поставлено зерновых – на 53 миллиона долларов США. Масложировой продукции экспортировано на 39,2 миллиона долларов США.  Также за рубеж  вывозились дрожжи, жом, жмых, продукция для детского питания, овощные консервы, картофель-фри, соки и воды – на общую сумму 65 миллионов долларов США. 

- Регион активно работает над увеличением экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, - заявил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. - Продукция липецкого АПК отгружается в десятки стран мира, среди которых страны Западной и Восточной Европы, Африки, Магриба и Леванта, а также страны Персидского залива, Центральной и Юго-Восточной Азии.
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#экспорт
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Комментарии (3)

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Лучшее зерно

9 минут назад
отвезем,а дерьмо привезем,это так называемая эффективная экономика !
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НЕ ПАТРИОТ

16 минут назад
"Масложировой продукции экспортировано на 39,2 миллиона долларов США." - у себя откажитесь от пальмового масла!!!
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Партизаны

25 минут назад
У себя пчёл потравили , переключились на людей в Европе Африке и ближнем востоке . Молоди мы их без войны как колорацких жуков .
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