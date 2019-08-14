Общество
сегодня, 14:49
Синоптики прогнозируют жару в +36С
Тропическое тепло придет в европейскую часть России.
В ближайшее время температура воздуха в центральной части России вернется к климатической норме и даже превысит ее на 2–6 °С. В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, рассказал «Российской газете» руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
На юге Центрального федерального округа (Воронежская и Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов. В ночные часы тоже станет теплее - плюс 11-18 градусов. Однако осадков не избежать. Из-за волновых циклонов в Центральном федеральном округе пройдут грозовые дожди, особенно их будет много на западе и севере. Этому также поспособствует активный атмосферный фронт, центр которого располагается над Скандинавией, уточняет «Газета».
До конца рабочей недели в Крыму осадков не ожидается, температура воздуха в ночные часы +16…+21 градус, на Южном берегу даже ночью плюс 22-25 градусов. Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов. Такая температура близка к абсолютным максимумам.
На юге Центрального федерального округа (Воронежская и Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов. В ночные часы тоже станет теплее - плюс 11-18 градусов. Однако осадков не избежать. Из-за волновых циклонов в Центральном федеральном округе пройдут грозовые дожди, особенно их будет много на западе и севере. Этому также поспособствует активный атмосферный фронт, центр которого располагается над Скандинавией, уточняет «Газета».
До конца рабочей недели в Крыму осадков не ожидается, температура воздуха в ночные часы +16…+21 градус, на Южном берегу даже ночью плюс 22-25 градусов. Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов. Такая температура близка к абсолютным максимумам.
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