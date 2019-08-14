Общество

сегодня, 14:49

Синоптики прогнозируют жару в +36С

1 751
#прогноз #жара
2
Синоптики прогнозируют жару в +36С

Тропическое тепло придет в европейскую часть России.

В ближайшее время температура воздуха в центральной части России вернется к климатической норме и даже превысит ее на 2–6 °С. В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, рассказал «Российской газете» руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

На юге Центрального федерального округа (Воронежская и Липецкая области), а также в Поволжье временами до +34 градусов. В ночные часы тоже станет теплее - плюс 11-18 градусов. Однако осадков не избежать. Из-за волновых циклонов в Центральном федеральном округе пройдут грозовые дожди, особенно их будет много на западе и севере. Этому также поспособствует активный атмосферный фронт, центр которого располагается над Скандинавией, уточняет «Газета».

До конца рабочей недели в Крыму осадков не ожидается, температура воздуха в ночные часы +16…+21 градус, на Южном берегу даже ночью плюс 22-25 градусов. Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36 градусов. Такая температура близка к абсолютным максимумам.
1 751
#прогноз #жара
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

48 минут назад
Лысый подкупил ЛГЕК выделил 10 домов в Желтых Песках для строительства домов начальству, а деньги для этого строительства выделяет Администрация липецка.
ответить

Еще в рубрике

Твердое покрытие появилось на 26 улицах Липецка
#дорожные работы
5
Твердое покрытие появилось на 26 улицах Липецка

42 минуты назад

Общество
Министр попросил не показывать ему в Липецке «потемкинские деревни»
#образование
6
Министр попросил не показывать ему в Липецке «потемкинские деревни»

сегодня, 14:52

Общество
Приставы заставили должников по алиментам работать
#Алименты #приставы #долги
16
Приставы заставили должников по алиментам работать

сегодня, 14:20

Общество
В Липецком горсовете озвучили причины ухудшения качества речной воды
#пляжи #река Воронеж
34
В Липецком горсовете озвучили причины ухудшения качества речной воды

сегодня, 12:56

Общество
На улице Космонавтов перенесут три остановки
#благоустройство
15
На улице Космонавтов перенесут три остановки

сегодня, 12:35

Общество
Липчанин продал арестованное приставами имущество
#Приставы #УФССП #долги
27
Липчанин продал арестованное приставами имущество

сегодня, 08:54

Общество