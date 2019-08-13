Детская площадка у Комсомольского пруда разваливается на глазах

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Елена и пожаловалась на состояние детской площадки у Комсомольского пруда. По словам Елены, на площадке пришла в негодность веревочной лестницей, которую так полюбил ее ребенок. Да и само состояние общественного пространства не выдерживает критики.

Оказалось, что помимо лестницы, которая валяется на песке, сломаны столбы освещения, по-прежнему закрыта на замок песочница , на отдельной площадке для занятий спортом у тренажеров сломаны или загнуты педали.









Единственный позитивный момент из всего увиденного сегодня – ремонт галечного покрытия на дорожках, которое горожане прозвали козинаками. Двое рабочих поверх старого покрытия укладывают новое. При этом они не знают, как скоро им удастся завершить ремонт.





- Все зависит от погоды, - говорят рабочие. – В дождь и сырость эту работу нельзя делать.

Ранее в мэрии заявляли, что недоделки на общественном пространстве у пруда устранит по гарантийным обязательствам подрядчик - ООО «Доминант». Однако счета фирмы арестованы в четырёх банках. При этом в арбитражном суде рассматривается сразу несколько исков, где ООО «Доминант» является ответчиком.

За комментарием мы обратились в пресс-службу администрации Липецка. Там подтвердили, что у управления капитального строительства есть претензии к подрядчику. В данный момент они разбираются в суде. Там также отметили, что решение о ремонте площадки будет принято после судебных тяжб.

Что касается сегодняшнего состояния площадки, то в ближайшее время там наведут порядок. В мэрии пообещали даже открыть песочницу.