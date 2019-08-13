Общество

57 минут назад

Детская площадка у Комсомольского пруда разваливается на глазах

16 902
#вандализм #общественные пространства #Комсомольский пруд
Детская площадка у Комсомольского пруда разваливается на глазах

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Елена и пожаловалась на состояние детской площадки у Комсомольского пруда. По словам Елены, на площадке пришла в негодность веревочной лестницей, которую так полюбил ее ребенок. Да и само состояние общественного пространства не выдерживает критики.

Оказалось, что помимо лестницы, которая валяется на песке, сломаны столбы освещения, по-прежнему закрыта на замок песочница, на отдельной площадке для занятий спортом у тренажеров сломаны или загнуты педали.

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Единственный позитивный момент из всего увиденного сегодня – ремонт галечного покрытия на дорожках, которое горожане прозвали козинаками. Двое рабочих поверх старого покрытия укладывают новое. При этом они не знают, как скоро им удастся завершить ремонт.

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- Все зависит от погоды, - говорят рабочие. – В дождь и сырость эту работу нельзя делать.

Ранее в мэрии заявляли, что недоделки на общественном пространстве у пруда устранит по гарантийным обязательствам подрядчик - ООО «Доминант». Однако счета фирмы арестованы в четырёх банках. При этом в арбитражном суде рассматривается сразу несколько исков, где ООО «Доминант» является ответчиком.

За комментарием мы обратились в пресс-службу администрации Липецка. Там подтвердили, что у управления капитального строительства есть претензии к подрядчику. В данный момент они разбираются в суде. Там также отметили, что решение о ремонте площадки будет принято после судебных тяжб.

Что касается сегодняшнего состояния площадки, то в ближайшее время там наведут порядок. В мэрии пообещали даже открыть песочницу.

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#вандализм #общественные пространства #Комсомольский пруд

Комментарии (16)

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со всех экранов и трибун

1 минуту назад
один только треп, треп и треп! нищета и разруха в богатейшей стране мира. это реально прорыв! прорыв очередного дна. позорище!
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У соседа свет рубанули !

2 минуты назад
Бух, Теперь он светом вообще бесплатно пользуется, Почитай уже третий год !, Управляющей компании он пять лет не платил ( Компания строй сервис ), Эту компанию саму дрюкнули , Компания переименовалась в "строй сервис -Э", И все кто не платил ,,,долги пропали , Как пердеж воздухе !, Глупое чепушило ты ,бух !.
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Вот клоуны

8 минут назад
часто там прохожу мимо вместе с ребёнком, мы даже туда не совались ни разу, потому что всё выглядит, как-будто не доделано. А оказывается уже всё развалилось. Это реально цирк какой-то
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Понюхай

8 минут назад
Бух, У кота под хвостом , У меня все счета подставные , Налоги уже пять лет не плачу , Особо тупым - Исковая давность три года , Пусть путин курит , Или ,вместе с тобой ,у кота под хвостом нюхает !, Жопа листы Путина , А в простонародии чмо болотное !
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Бредик

18 минут назад
Я смотрящий за всеми детскими площадками.
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Добавлю

18 минут назад
Редакторы, вандализм - чей??? Администрации города? Заключили на "попалам" контракт, разделили деньги, * на качестве металла(коль педали от ноги гнуться),не доделали работу,но чиновники приняли или не приняли ,а поспешили счета арестовать(ну вроде как теперь и спросить не с кого), соответствующую инфо в массы( что делать и сами мол не знаем)! Что изменилось под носом городской администрации??????? Великий комбинатор отдыхает!!!!!
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уберите

21 минуту назад
птушницу Уваркину, иначе всё она развалит. Один бардак от неё
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История

25 минут назад
Изгажено там всё. Делалось всё, как обычно, из г.. и палок. Зачем в центре областного центра впёрли убогие теннисные столы, которые постыдятся поставить на спортивной площадке небольшого сельхозпредприятия какого - нибудь? Убожество ...
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Бух

26 минут назад
Это, а не будешь плаьить,с..ка тебе свет рубанут,и свою мобилу ты не зарядишь и чепушню сюда не напишишь,так что правильно ранее кто то сказал чтобы вы черти комментаторы вышли на марш диванных * ..болов и ты возглавь чепушила комнатная
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сеня

27 минут назад
Ребятишки пошалили.
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