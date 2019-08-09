Из-за горевшего мусора эвакуировали общежитие на площади Мира

Сегодня к общежитию на площади Мира,1 были стянуты восемь отделений пожарных частей Липецка.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на первом этаже общежития загорелся мусор. Находившихся в здании людей вывели на улицу.По предварительным данным, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Причины возгорания установят специалисты.