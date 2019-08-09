Происшествия
сегодня, 17:14
Из-за горевшего мусора эвакуировали общежитие на площади Мира
Сегодня к общежитию на площади Мира,1 были стянуты восемь отделений пожарных частей Липецка.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на первом этаже общежития загорелся мусор. Находившихся в здании людей вывели на улицу.
По предварительным данным, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Причины возгорания установят специалисты.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на первом этаже общежития загорелся мусор. Находившихся в здании людей вывели на улицу.
По предварительным данным, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Причины возгорания установят специалисты.
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