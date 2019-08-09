Происшествия

сегодня, 17:14

Из-за горевшего мусора эвакуировали общежитие на площади Мира

8 611
#пожар
1
Из-за горевшего мусора эвакуировали общежитие на площади Мира
Сегодня к общежитию на площади Мира,1 были стянуты восемь отделений пожарных частей Липецка.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на первом этаже общежития загорелся мусор. Находившихся в здании людей вывели на улицу.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Причины возгорания установят специалисты.

8 611
#пожар
1

Комментарии (8)

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valerafromsplus

3 минуты назад
Где этот Animal Planet? Сколько блох погибло в дешёвых стеклопакетах... Эх!
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Участковый упал намоченный

21 минуту назад
работа агонь
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valerafromsplus

22 минуты назад
Хромоныгий Васька, ага, точняк! Погода плохая, а настрой есть. Вот и жгут в квартирах шашлычки; где ж ещё?
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valerafromsplus

24 минуты назад
АУЕ, ну тогда "из-за горящей общаги эвакуировали площадь Мира".
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Хромоныгий Васька

30 минут назад
Школьники до сих пор всё развлекаются. Лето же продолжается!
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Ира Волк

32 минуты назад
поменяйте на - ТБО!
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....

37 минут назад
заголовок как с майдана....
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АУЕ

38 минут назад
заголовок не политкорректный)))
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