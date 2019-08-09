В Липецкой области небольшие дожди и до +24

10 августа Липецкая область все еще останется под влиянием атлантического циклона, который обеспечит территорию региона неустойчивой погодой. Днем пройдут небольшие дожди, местами прогремит гроза, ожидается порывистый северо-западный ветер.

11-12 августа атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 10-11 августа - 16-17 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 12 августа — 18 градусов, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем пройдут небольшие дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется от 19 до 24 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем она составит от 21 до 23 градусов тепла.



День 10 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 5 градусов тепла.



