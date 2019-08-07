Игорь Артамонов: «Это ваша первая победа в конкурентной борьбе под названием жизнь»

Врио губернатора дал несколько советов поколению «Z».





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Сегодня врио губернатора Игорь Артамонов ответил на вопросы участников молодежного образовательного форума «Область будущего», проходящего в Добровском районе. Но прежде чем начался диалог, глава региона раскритиковал свою фотографию, которой организаторы украсили сцену. Мол, почему я у вас такой суровый и грозный? «Я когда смотрю на такие фото, сам себя боюсь».



Эта шутка стала прелюдией для блиц-опроса, с которым Игорь Артамонов справился играючи, через раз срывая аплодисменты. Участники форума узнали, что их гость любит читать не онлайн, а бумажные книги, что главной ценностью считает любовь, что если бы машина времени забросила его в прошлое, он бы ничего в своей жизни не поменял.



- Весна или лето?



- Осень, - удивил аудиторию Игорь Артамонов.



- Бег или бадминтон?



- Бегом в бадминтон!



- Активный отдых или выходные дома?



- Активный отдых... дома.



После разминки у Игоря Артамонова поинтересовались, многое ли дают человеку профессиональные знания?



- А кто я по специальности? Банкир? Нет такой профессии. Я по специальности экономист, а руковожу регионом. Профессия часто не совпадает с работой, и в этом я не вижу никаких проблем. Вопрос в другом: что вы сами думаете о выборе профессии?



На этой встрече Игорь Артамонов часто цитировал классиков и даже труды Ленина. Аудитория часто не принимала мяч. Например, никто из двух сотен юношей и девушек не знал, кто сказал «каждая кухарка должна научиться управлять государством». Лишь одна участница форума знала имя Павла Корчагина и автора романа «Как закалялась сталь». Это неизвестное современной молодежи имя всплыло в ответе главы региона на вопрос о волонтерстве:



- Для меня тем, о ком вы говорите, был Павка Корчагин. Наши отцы и деды, которые ушли сражаться за Родину в Великой Отечественной войны. Чечня, Донбасс, Олимпиада - это все добровольчество. Это порыв души. А знаете, сколько успешных бизнесменов вышло из комсомола? Комсомол тогда, в пору моей молодости, был активной частью общества. Сейчас изменилась идеология. Но вы делаете то же, что делали октябрята, пионеры, комсомольцы. Вы нацеливаетесь на добрые дела. Добрые дела - это ключ к успеху. Потому что добрые люди вокруг себя для всех хорошую жизнь.



Игорь Артамонов нацеливал участников форума на здоровый карьеризм. Мол, раз вы уже тут, значит, вас заметили, вы уже чем-то отличились, прошли определенный отбор. «Это ваша первая победа в конкурентной борьбе под названием жизнь».



- Я сыну говорю: «Ты пока молодой, езжай на Ямал, на Дальний Восток. Там конкуренции нет. А в Москве - жесточайшая конкуренция. Там 80 процентов умных и богатых. Можете ли вы выжить в конкурентной борьбе? Я, как выпускник Московского института народного хозяйства имени Плеханова, тогда понимал, что москвичи - не соль земли. Я потом обогнал всех своих однокурсников по карьерной лестнице и сейчас руковожу областью.



Врио губернатора, исходя из личного опыта, дал несколько важных советов молодежи:



- Я никогда не думал над тяжелым предложением и не понимаю людей, которые думают неделю. У меня был один случай в жизни, когда я думал всю ночь. Я жил тогда в Ставрополе, у меня был свой домик, ружье, охота. А мне позвонил заместитель президента банка и сказал, что надо ехать в Тюмень на пять лет. Я вначале ему отказал. А через 20 минут мне позвонили из отдела кадров и сказали, что никакого роста у меня больше не будет, если я откажусь. Я подумал, что нет никакой разницы - уезжать на год или на пять лет. И согласился. Отработал в Тюмени четыре года и оказался в Москве.



Итак, первый совет: мобильность. Второй: уверенность в себе. Третий: попасть на глаза начальству.



- Люди, которые быстро откликаются и успешно решают вопросы, сразу попадают на карандаш. Ваша задача - попасть в кадровый резерв.



Были и другие пожелания. Например, получить классическое образование - люди с широким кругозором ценятся работодателем. Не стоит чураться черной работы (Игорь Артамонов сообщил, что получал как отличник повышенную стипендию в 70 рублей, пахал студентом на двух работах, зарабатывал 200 рублей и «жил в шоколаде до того времени, пока не закончил вуз»). Еще важны энергия и харизма. «Таких людей видно в любой компании». Не нужно бояться быть нестандартным человеком, если есть желание стать лидером. Также важно в начале пути встретить того, у кого можно было бы научиться отношению к жизни и работе. «Но надо выбирать правильного лидера».



- Помимо всего прочего важно работать в команде. Вот если вас разделить на десять групп, вы станете командами? Команда, это когда вы подбирает людей под свои задачи. Поэтому сначала ты сам, а потом - команда. Я никогда не боялся перемен. Один мудрый человек мне когда-то давно сказал, что хорошие люди всегда нужны. Любой руководитель будет держаться за хорошего игрока двумя руками.



Также врио губернатора посоветовал молодежи, которая сама себя назвала «поколением Z», сторониться популизма и не пытаться искать простые ответы на сложные вопросы. Игорь Артамонов учил юношей и девушек учиться задавать вопросы исходя из того, кому они адресованы. Так, на вопрос представителя Российского движения школьников о концепциях брендбука Липецка глава региона ответил очень прямо:



- Я ничего не знаю про брендбук Липецка - этим занимается мэр города. Меня интересует другие вопросы: дороги, медицина, школы.



И тут же девушка Софья спросила у него, может ли быть восстановлена советская практика направление лучших школьников в вузы страны для обучения за счет бюджета на необходимые региону специальности? Например, такой целевой набор морг бы сократить дефицит врачей. Игорь Артамонов ответил, что такая возможность получения образования до сих пор существует:



- Оказывается, из федерального бюджета оплачивается получение нескольких десятков специальностей, но этой мерой поддержки липецкие власти пренебрегали. Если говорить о врачах, то Липецку не хватает 250 специалистов и 500 медсестер и фельдшеров. Если объявить такой целевой набор, нужно жестко закрепить за регионом выпускников медицинских вузов, на образование которые будут тратиться бюджетные средства. Мы сейчас над этим думаем. Над этим думают и в правительстве.



А что надо сделать, чтобы молодежь не уезжала из Липецка?



- Власть должна решить три ключевых проблемы: безопасности, комфортной городской среды, рабочих мест. Липецк постепенно превращается в такой город, - ответил губернатор.

