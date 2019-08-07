Происшествия

26 минут назад

Жесткое столкновение на проспекте Победы записала уличная камера

8 869
#авария #ДТП

В районе полуночи у остановки «Памятник Чернобыльцам» произошло ДТП.

Столкновение двух легковых автомобилей на перекрестке улицы Механизаторов и проспекта Победы в Липецке записала камера уличного наблюдения. Авария произошла 8 августа, около полуночи.



На кадрах видно, что светлый автомобиль несся вверх по улице Механизаторов. На перекрестке с проспектом машина угодила в другой автомобиль. Как видно на записи, в аварии никто серьезно не пострадал: водители и пассажиры сразу после столкновения вышли из машин и стали осматривать повреждения.
8 869
#авария #ДТП

Комментарии (8)

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Ааа

1 минуту назад
???, это завтра будет
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Бывалый

1 минуту назад
Прорицатели, блин.
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Витек

1 минуту назад
А 7 месяц никого не напряг? На камере дата выставлена год месяц день.
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Г48

7 минут назад
спокойно пацаны!мы просто ведем летоисчесление не от рождества христова ,а от сотворения мира поэтому 8 августа
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Олег

15 минут назад
ГОРОД 48, ВЫ ЧЕГО ТАМ УПОТРЕБЛЯЕТЕ? 8 АВГУСТА ЗАВТРА!
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Молодежь

16 минут назад
???, Вы прям как маленький, а разве фильм "назад в будущее"' не смотрели? Так это , из этой же серии....
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Водятлам

18 минут назад
едущим на желтый, посвящается.
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???

20 минут назад
Как могло произойти 8 августа, когда сегодня 7
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