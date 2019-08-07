Жесткое столкновение на проспекте Победы записала уличная камера

В районе полуночи у остановки «Памятник Чернобыльцам» произошло ДТП.

Столкновение двух легковых автомобилей на перекрестке улицы Механизаторов и проспекта Победы в Липецке записала камера уличного наблюдения. Авария произошла 8 августа, около полуночи.На кадрах видно, что светлый автомобиль несся вверх по улице Механизаторов. На перекрестке с проспектом машина угодила в другой автомобиль. Как видно на записи, в аварии никто серьезно не пострадал: водители и пассажиры сразу после столкновения вышли из машин и стали осматривать повреждения.