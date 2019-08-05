Происшествия

сегодня, 13:32

Липецкий зерновоз перевернулся в Тульской области

6 1085
#дтп
1
Липецкий зерновоз перевернулся в Тульской области

Водитель не пострадал

Сегодня на трассе «Тула – Москва» в районе станции Тесницкое зерновоз из Липецкой области попал в ДТП.

Как сообщает ti71.ru, прицеп начало «швырять» и автомобиль съехал с трассы в кювет. Водитель не пострадал.

Фото: ti71.ru

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6 1085
#дтп
1

Комментарии (6)

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нквд

3 минуты назад
еще при советах в 70-ых годах в поселке ЛТЗ перевернулся зил 555 самосвал с углем на утро все было чисто людишки по домам растащили .и ни кому ничего не было
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Гость

27 минут назад
А это кто это там уже в ведерочки набрал?)))
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Animal planet

42 минуты назад
Эх, ХОЛЯВА для местных крестьянов:)))
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Таксист

58 минут назад
Все хотят заработать, а не за так ездить, с этим смотритесь. Ну если вы такие умные, что же вы строем не ходите.
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камазы передазы

сегодня, 13:42
Они пустые еле едуть . а что говорить про груженые -это ведь вам не МАН
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123 таксист

сегодня, 13:41
Куда смотрит ГИБДД все зерновозы идут с перегрузом
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