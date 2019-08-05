Происшествия
сегодня, 13:32
Липецкий зерновоз перевернулся в Тульской области
Водитель не пострадал
Сегодня на трассе «Тула – Москва» в районе станции Тесницкое зерновоз из Липецкой области попал в ДТП.
Как сообщает ti71.ru, прицеп начало «швырять» и автомобиль съехал с трассы в кювет. Водитель не пострадал.
Фото: ti71.ru
Как сообщает ti71.ru, прицеп начало «швырять» и автомобиль съехал с трассы в кювет. Водитель не пострадал.
Фото: ti71.ru
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