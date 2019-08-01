Общество

42 минуты назад

Многодетные семьи получат финансовую помощь на строительство индивидуального жилья

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#многодетные семьи
Многодетные семьи получат финансовую помощь на строительство индивидуального жилья

Сегодня на 27-ой сессии облсовета депутаты внесли изменения в Закон «О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья». 

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, многодетные семьи региона, получившие бесплатные земельные участки, смогут получить социальную выплату на строительство жилого дома.   

- Мы одни из первых в стране приняли закон о предоставлении земли многодетным семьям. Сегодня  уже  выделено более 8 тысяч таких  земельных участков. Однако не все  многодетные родители имеют возможности для строительства дома.  Теперь они могут получить на эти цели финансовую помощь из бюджета, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. -  Надеемся, что принятый законопроект простимулирует более интенсивное строительство индивидуального жилья на выделенных земельных участках. Еще один важный момент – обеспечение этих территорий  инфраструктурой. Эти вопросы тоже решаются.  
 
Законопроект вводит новую категорию участников подпрограммы «Свой дом». Теперь ей могут воспользоваться многодетные семьи. Прописано определение данной категории - это граждане РФ, состоящие в зарегистрированном браке или неполная семья, которая состоит из одного родителя, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, постоянно проживающие на территории области. Право на выплату возникает на момент предоставления земельного участка в собственность. Таким образом, обратиться за ней смогут и те, кто уже строит жилье.  

Социальную выплату можно направить на строительство индивидуального жилого дома по договору стройподряда, на оплату договора купли-продажи строительных материалов, на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на строительство жилого дома, а также на погашение основного долга по ипотечному кредиту. Ее размер рассчитывается по формуле, используемой в подпрограммах «Свой дом» и «Ипотечное жилищное кредитование», - 30% от расчетной стоимости жилья, исходя из количества членов семьи: на семью с 3 детьми – 810 тыс. рублей; на семью с 4 детьми – 972 тыс. рублей; на семью с 5 детьми – 1 млн. 134 тыс. рублей; на семью с 6 детьми – 1 млн. 296 тыс. рублей; на семью с 7 детьми – 1 млн. 458 тыс. рублей.   

В принятом законопроекте также определены документы, которые должна предоставить многодетная семья для получения такой поддержки. 

Заявление на участие в программе необходимо подать до 1 января 2022 года в управление капитального строительства Липецкой области (ул. Скороходова, 2).  
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#многодетные семьи

Комментарии (1)

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Пос Сырский

3 минуты назад
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