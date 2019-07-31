Дошколятам села Лавы подарили детский сад

В селе Лавы Елецкого района открыт новый детский сад. Современное двухэтажное здание рассчитано на прием 60 воспитанников, 58 мест родители уже забронировали.

Прежний детский сад здесь был закрыт в 1984 году по причине неукомплектованности. Детей в селе было мало. Поэтому родителям приходилось возить малышей в дошкольные учреждения Ельца или обращаться за помощью к бабушкам или другим родственникам.- Несколько лет назад здесь началось активное строительство, и сегодня у нас много молодых семей с дошкольниками и школьниками. Со школой вопрос решили, а вот детский сад, вернее, его отсутствие, было настоящей проблемой. Его возведения ждали, в апреле нынешнего года здание было готово, уже сегодня на 60 мест мы приняли 58 заявок, так что пустовать дошкольное учреждение не будет, - рассказала исполняющая обязанности заведующей детским садом в селе Лавы Лариса Фролова.На строительство детского сада из областного и местного бюджетов направили 44 млн. рублей. Его возвели за два года. Кроме красивых стен здесь установлена современная мебель, сделаны теплые полы, в группах детям приготовили разнообразные игрушки.Для жителей села Лавы открытие детского сада стало настоящим событием. На торжественной церемонии собрались сельчане, представители областных и районных властей. С появлением важного социального объекта жителей поздравил врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, который посетил Лавы в рамках рабочей поездки в Елец.- Очень хочу разделить это радостное событие со всеми жителями. Детский сад, который сегодня готов принять малышей, очень важный социальный объект, он сделает вашу жизнь легче. Родителям больше не придется возить детей в соседний город. Вообще, приятно наблюдать, как развивается село – сегодня здесь есть своя школа, дом культуры, спортплощадка. Хочу поблагодарить главу Елецкого района Олега Семенихина за развитие инфраструктуры и пусть в селе появляется больше детей.После небольшого театрализованного представления-приветствия почетные гости перерезали красную ленточку, все участники праздника смогли пройтись по детскому саду, своими глазами увидеть, где будут находиться дети, пока родители работают.