Общество

23 минуты назад

В Липецке запустили «Скорую библиотечную помощь»

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#буккроссинг
В Липецке запустили «Скорую библиотечную помощь»

Помочь старым книгам обрести новую жизнь призывает администрация парка Победы.

Парк Победы объявил о запуске народного книговорота. Акцию буккроссинга назвали «Скорая библиотечная помощь». В ней могут принять участие все желающие.

Липчан с прочитанными или ненужными книгами ждут в парке. Горожан призывают делиться старыми книгами всех жанров и направлений. Это может быть познавательная и художественная литература, классическая или научно-популярная, детская или взрослая литература. Собранные книги в дальнейшем пополнят установленные библиотечные полки в скверах и на аллеях Парка Победы.

- Передавая книги в дар, обмениваясь и возвращая их, жители города подарят и смогут вдохнуть в уже прочитанные книги новую жизнь. От души отданное в дар вернётся и к вам однажды приятным подарком судьбы в нужный момент. Акция бессрочная, поэтому если у вас дома лежат ненужные книги в хорошем состоянии — приносите их в Парк Победы! - обращается администрация рекреационной зоны к липчанам.

Напомним, аналогичная акция с конца июня действует на Городище. Принять участие в обмене изданиями просто. Нужно просто принести книгу на Городище и оставить ее там. Можно написать в книге пожелания будущему читателю или рассказать о том, чем может удивить издание.
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#буккроссинг

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