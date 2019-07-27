В России

сегодня, 17:39

Таксист изнасиловал и ограбил пассажирку

162
Таксист изнасиловал и ограбил пассажирку

Мужчина изнасиловал пассажирку, после чего украл у нее телефон

Вопиющий инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Таксист изнасиловал пассажирку, которую вез по указанному адресу. Инцидент произошел 25 июля. о произошедшем рассказала сама пострадавшая.

Женщина вызвала такси по телефону, а не поймала на улице. По началу все было как обычно, но неожиданно водитель остановил машину и перелез на заднее сидение, где сидела пострадавшая, - сообщает РЕН ТВ.

Мужчина изнасиловал пассажирку, после чего украл у нее телефон. О произошедшем в полицию заявила сама пострадавшая. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.
162

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сантехник нашел мумию в коммуналке
Сантехник нашел мумию в коммуналке

53 минуты назад

В России
Директора лагеря «Холдоми» арестовали
Директора лагеря «Холдоми» арестовали

сегодня, 17:46

В России
В России ужесточили наказание для водителей, не пропускающих скорую
В России ужесточили наказание для водителей, не пропускающих скорую

сегодня, 17:33

В России
В Кронштадте создали сквер памяти о крейсере «Варяг»
В Кронштадте создали сквер памяти о крейсере «Варяг»

сегодня, 17:28

В России
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

сегодня, 17:22

В России
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

сегодня, 17:16

В России