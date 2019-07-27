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Таксист изнасиловал и ограбил пассажирку
Мужчина изнасиловал пассажирку, после чего украл у нее телефон
Вопиющий инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Таксист изнасиловал пассажирку, которую вез по указанному адресу. Инцидент произошел 25 июля. о произошедшем рассказала сама пострадавшая.
Женщина вызвала такси по телефону, а не поймала на улице. По началу все было как обычно, но неожиданно водитель остановил машину и перелез на заднее сидение, где сидела пострадавшая, - сообщает РЕН ТВ.
Мужчина изнасиловал пассажирку, после чего украл у нее телефон. О произошедшем в полицию заявила сама пострадавшая. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.
Женщина вызвала такси по телефону, а не поймала на улице. По началу все было как обычно, но неожиданно водитель остановил машину и перелез на заднее сидение, где сидела пострадавшая, - сообщает РЕН ТВ.
Мужчина изнасиловал пассажирку, после чего украл у нее телефон. О произошедшем в полицию заявила сама пострадавшая. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.