Общество
34 минуты назад
Липчанам запретили убивать молодых оленей
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Охотникам разрешено добывать косуль и лосей.
Администрация Липецкой области утвердила лимит добычи охотниками диких животных на территории региона с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года. Постановлением распределены квота и лимит добычи.
Липецким охотникам запретили отстреливать молодых оленей, охотиться можно только на особей старшей года. Ранее охота на молодых оленей была разрешена. Новая квота добычи — шесть взрослых животных. Разрешена охота на 10 лосей: квота добычи — 1 молодая особь и 9 старше года. Можно поохотиться на 84 косуль: 36 молодых и 48 взрослых. На оленей можно охотиться на территории Грязинскоо, Донского, Задонского и Липецкого охотничьих хозяйств, а также на землях охотничьего хозяйства «Промизделия». Добыча лосей разрешена в Донском, Задонском, Липецком охотничьих хозяйствах, в землях «Промизделия» и в липецком экологическом парке. Отстреливать косуль можно в 14 частных и государственных охотничьих хозяйств.
По данным документа, в Липецкой области сейчас насчитывается 227 благородных оленей, 210 лосей и 1 446 косуль.
Липецким охотникам запретили отстреливать молодых оленей, охотиться можно только на особей старшей года. Ранее охота на молодых оленей была разрешена. Новая квота добычи — шесть взрослых животных. Разрешена охота на 10 лосей: квота добычи — 1 молодая особь и 9 старше года. Можно поохотиться на 84 косуль: 36 молодых и 48 взрослых. На оленей можно охотиться на территории Грязинскоо, Донского, Задонского и Липецкого охотничьих хозяйств, а также на землях охотничьего хозяйства «Промизделия». Добыча лосей разрешена в Донском, Задонском, Липецком охотничьих хозяйствах, в землях «Промизделия» и в липецком экологическом парке. Отстреливать косуль можно в 14 частных и государственных охотничьих хозяйств.
По данным документа, в Липецкой области сейчас насчитывается 227 благородных оленей, 210 лосей и 1 446 косуль.
2 243
Иван
ALEX