Происшествия
сегодня, 09:20
Грабитель за бесценок сбыл похищенные сотовые на Центральном рынке
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Парень ранее уже был судим за грабеж.
Правобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело об ограблении салона сотовой связи на площади Плеханова. К ответственности за преступление привлекли юношу из Добринского района. Он ранее уже был судим за аналогичное преступление.
Липчанин ограбил салон связи вечером 9 января. Парень зашел в торговый зал под видом покупателя. В салоне связи находилась только продавец. Он попросил девушку показать ему два телефона - «Honor 10» зеленого цвета и «Honor 9 Lite» черного цвета. Парень осмотрел телефоны и сказал продавщице, что выйдет покурить и принять решение о том, какой именно смартфон покупать. Но думал липчанин совершенно о другом. Проанализировав, что до закрытия салона связи осталось примерно 10 минут, что никто из покупателей уже не придет и сотрудников охраны в салоне связи нет, он снова зашел в салон.
Продавец находилась за стойкой и по его просьбе передала ему для сравнения два телефона, после чего парень попросил продавца посмотреть наличие чехлов на данные телефоны. Когда продавец, пригнувшись за стойку, начала смотреть наличие товара, он взяв в руки мобильники и выбежал из салона. Продавец кричала ему, чтобы он вернул товар, бежала за ним, но он, выбежав на улицу, забежал за угол дома и скрылся из поля ее зрения. Так парень похитил технику на 29 519 рублей. Следующим утром у Центрального рынка грабитель продал смартфоны незнакомой женщине. За награбленное он выручил всего 10 000 рублей. Преступника удалось вычислить по записям с камеры и благодаря тому, что один из телефонов вышел в сеть — его перепродали третьему лицу. Второй телефон перекупщица с Центрального рынка уронила, разбила и выкинула.
Суд вынес обвинительный приговор. Жителя Добринского района наказали годом исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. С учетом прошлой судимости исправработы продлятся 1,5 года. Кроме того, салон связи намерен через суд добиться возмещения материального ущерба в 29 519 рублей.
Липчанин ограбил салон связи вечером 9 января. Парень зашел в торговый зал под видом покупателя. В салоне связи находилась только продавец. Он попросил девушку показать ему два телефона - «Honor 10» зеленого цвета и «Honor 9 Lite» черного цвета. Парень осмотрел телефоны и сказал продавщице, что выйдет покурить и принять решение о том, какой именно смартфон покупать. Но думал липчанин совершенно о другом. Проанализировав, что до закрытия салона связи осталось примерно 10 минут, что никто из покупателей уже не придет и сотрудников охраны в салоне связи нет, он снова зашел в салон.
Продавец находилась за стойкой и по его просьбе передала ему для сравнения два телефона, после чего парень попросил продавца посмотреть наличие чехлов на данные телефоны. Когда продавец, пригнувшись за стойку, начала смотреть наличие товара, он взяв в руки мобильники и выбежал из салона. Продавец кричала ему, чтобы он вернул товар, бежала за ним, но он, выбежав на улицу, забежал за угол дома и скрылся из поля ее зрения. Так парень похитил технику на 29 519 рублей. Следующим утром у Центрального рынка грабитель продал смартфоны незнакомой женщине. За награбленное он выручил всего 10 000 рублей. Преступника удалось вычислить по записям с камеры и благодаря тому, что один из телефонов вышел в сеть — его перепродали третьему лицу. Второй телефон перекупщица с Центрального рынка уронила, разбила и выкинула.
Суд вынес обвинительный приговор. Жителя Добринского района наказали годом исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. С учетом прошлой судимости исправработы продлятся 1,5 года. Кроме того, салон связи намерен через суд добиться возмещения материального ущерба в 29 519 рублей.
6 608
* помидоры
Юрик
Добринка
Пресс-служба
гость 1
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