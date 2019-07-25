Происшествия

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Грабитель за бесценок сбыл похищенные сотовые на Центральном рынке

6 608
#грабеж #салон связи #смартфон #приговор
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Грабитель за бесценок сбыл похищенные сотовые на Центральном рынке

Парень ранее уже был судим за грабеж.

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело об ограблении салона сотовой связи на площади Плеханова. К ответственности за преступление привлекли юношу из Добринского района. Он ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Липчанин ограбил салон связи вечером 9 января. Парень зашел в торговый зал под видом покупателя. В салоне связи находилась только продавец. Он попросил девушку показать ему два телефона - «Honor 10» зеленого цвета и «Honor 9 Lite» черного цвета. Парень осмотрел телефоны и сказал продавщице, что выйдет покурить и принять решение о том, какой именно смартфон покупать. Но думал липчанин совершенно о другом. Проанализировав, что до закрытия салона связи осталось примерно 10 минут, что никто из покупателей уже не придет и сотрудников охраны в салоне связи нет, он снова зашел в салон.

Продавец находилась за стойкой и по его просьбе передала ему для сравнения два телефона, после чего парень попросил продавца посмотреть наличие чехлов на данные телефоны. Когда продавец, пригнувшись за стойку, начала смотреть наличие товара, он взяв в руки мобильники и выбежал из салона. Продавец кричала ему, чтобы он вернул товар, бежала за ним, но он, выбежав на улицу, забежал за угол дома и скрылся из поля ее зрения. Так парень похитил технику на 29 519 рублей. Следующим утром у Центрального рынка грабитель продал смартфоны незнакомой женщине. За награбленное он выручил всего 10 000 рублей. Преступника удалось вычислить по записям с камеры и благодаря тому, что один из телефонов вышел в сеть — его перепродали третьему лицу. Второй телефон перекупщица с Центрального рынка уронила, разбила и выкинула.

Суд вынес обвинительный приговор. Жителя Добринского района наказали годом исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. С учетом прошлой судимости исправработы продлятся 1,5 года. Кроме того, салон связи намерен через суд добиться возмещения материального ущерба в 29 519 рублей.
6 608
#грабеж #салон связи #смартфон #приговор
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Комментарии (6)

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* помидоры

26 минут назад
На Ц. рынке торгует карлик. Днем спекулирует помидорами или чем придется. А ночью- форточник. И вообще, что там делают молодые люди, которые спекулируют огурцами? Правильно!- это покупатели и сбытчики ворованных телефонов. Например, сидит один с оругцами парень на углу металлического ряда, под большим раздвижным зонтом
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Юрик

33 минуты назад
Опять хваленый Добринский район. Тащут все подряд, даже у погорельцев стырили кроликов. Работы нет. Район развлекается каждый день, меха рвут баянные
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Добринка

34 минуты назад
Земляки Путилина красавицы , воруют все от свеклы до электроники . Так учил первый секретарь райкома партии Королев и директор совхоза свекловод Путилин .
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Пресс-служба

43 минуты назад
Опять с УВДшного говносайта прошлогоднюю новость содрали.....
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гость 1

45 минут назад
???, Что за бредятину ты написал?
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???

52 минуты назад
Исправработы продлят? На которые он и так не ходит? Наверное судьи ждут когда он в их квартиру залезет.
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