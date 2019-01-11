В центре Липецка обокрали салон сотовой связи

Подозреваемый — молодой человек в кедах.

Вечером 9 января на площади Плеханова в Липецке обокрали салон сотовой связи. Как стало известно GOROD48, добычей злоумышленника стали два мобильных марки Honor.



Сейчас полиция разыскивает вора. Известны приметы предполагаемого преступника: это молодой человек 20-25 лет, одетый в черную длинную куртку. На нем были закрывающее лицо синий шарф и похожая на кеды обувь.

