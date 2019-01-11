Происшествия

сегодня, 11:09

В центре Липецка обокрали салон сотовой связи

8 890
#кража
В центре Липецка обокрали салон сотовой связи

Подозреваемый — молодой человек в кедах.

Вечером 9 января на площади Плеханова в Липецке обокрали салон сотовой связи. Как стало известно GOROD48, добычей злоумышленника стали два мобильных марки Honor.

Сейчас полиция разыскивает вора. Известны приметы предполагаемого преступника: это молодой человек 20-25 лет, одетый в черную длинную куртку. На нем были закрывающее лицо синий шарф и похожая на кеды обувь.
8 890
#кража

Комментарии (8)

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Путин

18 минут назад
Что значит обокрали?- освоили !
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гость

21 минуту назад
Елецкий собирает общак, подлечится не пробовал?
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сёрфер

30 минут назад
в кедах сейчас особо не нагуляешься)))
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Фантомас

41 минуту назад
генок - на артамонова вот щас подумал ?
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BLOOD_JO

52 минуты назад
И в шортах
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ГенПалыч

55 минут назад
Елецкий собирает общак, в зеленых? если в зеленых футзалках- это Игорек
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Я

58 минут назад
Охренительные приметы.
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Елецкий собирает общак

59 минут назад
если в кедах - то надо на Елецком искать, там все бродяги живут теперь. А лавэ на общак нужно
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