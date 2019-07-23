На берегу реки Чамлык прошел Третий рыболовный фестиваль «Добринский карась»

Рыбаки из всех сел Добринского района, а также Липецка, Грязей и даже Тамбовской области соревновались за самый большой улов. Победа в личном первенстве досталась участнику из села Мазейка. В командном зачете самыми удачливыми оказались рыбаки из Добринского сельского поселения.

Более 150 рыбаков приехали на фестиваль, чтобы посоревноваться в искусстве рыбной ловли. В этом году ловить разрешили любым способом: на донку, резинку, удочку, спиннинг. В распоряжении рыбаков было два часа. На крючок попадалась не только плотва, но и щучка. Погода наложила свои коррективы. Ветер и сильное течение требовали смекалки. Впрочем, опыт не подвел ребят из Добринского поселения. Они победили в командном зачете, выловив более полутора килограммов рыбы.





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Самый большой улов в личном зачете – почти килограмм рыбы – в шатер жюри принес Анатолий Литвинов, рыбак из Мазейского сельского поселения. А вот приз за самую маленькую рыбку достался Диане Голеневой. Она пришла на соревнования по рыбалке за компанию с мужем и не прогадала. За активное участие награду получил Игорь Чернов. Несмотря на ограничения здоровья Игорь наравне с другими участниками соревновался за улов. Два приза зрительских симпатий достались рыбачке Наталье и рыбачке Анастасии. Кстати, Анастасия к тому же была самой первой зарегистрировавшейся участницей на фестивале. Особую награду вручили самому юному участнику соревнований 6-летнему Матвею Колкунову. Он приехал на Чамлык из Липецка. Глава района Сергей Москворецкий поблагодарил всех участников фестиваля и лично вручил медали и ценные призы. И приоткрыл секреты подготовки следующего масштабного мероприятия – день рождения Добринского района, который отпразднуют 17 августа.









"Мы привыкли отдыхать широко, мы привыкли работать. И всегда рады видеть гостей у нас в районе. 17 августа у нас будет день рождения нашего района - исполняется 91 год. В последние три года у нас проходят очень массовые мероприятия. У нас всегда приезжают артисты большой величины. В этом году у нас будет сюрприз для всех гостей и для добринцев, у нас будет певец англоязычный. Это будет концерт, это будет дискотека. Как обычно, это начинается в 15:00 и заканчивается приблизительно около четырех часов ночи. Большой салют, большая программа, приезжайте, рад всех видеть", - рассказал Сергей Петрович.









В подарок гостям фестиваля власти организовали концерт. Сцену установили прямо на берегу реки. В свете розового заката артисты пели и танцевали, а гости веселились от души. Настоящим зрелищем стало бармен-шоу и праздничный фейерверк.







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"Ветер сразу мешал, потом стал притихать. И то есть даже в период затишья заметил, я поймал, потом вот Женька поймал. Период был затишья, мы в угол отошли... Тактика не подвела нас", - рассказывает участник команды-победителя Александр Трибунских.