Общество

сегодня, 14:14

После Дня города в кустах нашли разбитую иномарку

7 2081
#ДТП #бордюр
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Черная «Шевроле» выбила новый бордюр.

Необычная картина встретила липчан, которые утром после Дня города решили прогуляться за театром им.Л.Н.Толстого. Там утром в воскресенье в кустах была «припаркована» черная «Шевроле» с иностранными номерами. Машина находилась на газоне, рядом с ней — выбитый, только смонтированный, бордюр.



Снимки последствий аварии попали в соцсети. Ситуация вызвала у пользователей неоднозначную оценку: «Из серии «мужчины тоже плачут», «Бордюры жалко», «Работники старались, и в день города делали, а он тут поломал все. Зато потом продаст как не растаможенный».
7 2081
#ДТП #бордюр
1

Комментарии (7)

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Иностранные номера

13 минут назад
Иностранцы они такие)) Сами строят и сами ломают))) Понты дороже денег ;)
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Максимка отметил

17 минут назад
Знающий, день города)))
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Ржунемагу

сегодня, 14:35
Иностранный номер это армянский
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ЛГБТ

сегодня, 14:32
э пиши правильно сокращения -не обижай наших .иначе анальное рабство
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Знающий

сегодня, 14:30
Машина кстати ранее бита градом была, вся крыша в ямках. А хозяин живет на улице Лутова, недалеко от строящейся школы. Ищите там.
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Гыгы

сегодня, 14:25
Жалко бордюры
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Сергей 13

сегодня, 14:24
Такая машина,красавица,водитель 100% из ЛБГТ.
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