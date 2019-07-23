После Дня города в кустах нашли разбитую иномарку

Черная «Шевроле» выбила новый бордюр.

Необычная картина встретила липчан, которые утром после Дня города решили прогуляться за театром им.Л.Н.Толстого. Там утром в воскресенье в кустах была «припаркована» черная «Шевроле» с иностранными номерами. Машина находилась на газоне, рядом с ней — выбитый, только смонтированный, бордюр.Снимки последствий аварии попали в соцсети. Ситуация вызвала у пользователей неоднозначную оценку: «Из серии «мужчины тоже плачут», «Бордюры жалко», «Работники старались, и в день города делали, а он тут поломал все. Зато потом продаст как не растаможенный».