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55 минут назад

Мужчина потерял 1,5 млн рублей на бирже

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#биржа #мошенничество
Мужчина потерял 1,5 млн рублей на бирже

Для сделок потерпевший брал кредиты.

В дежурную часть отделения полиции республики Удмуртия обратился 49-летний житель Воткинска. Он пожаловался, что у него похитили почти 1, 5 млн рублей.

Несколько месяцев назад мужчина в Сети наткнулся на сайт, где ему предлагали заработать игрой на бирже. Удмуртец открыл специальный счет, периодически созванивался с консультантами данного сайта – ему называли суммы, рекомендуемые для внесения и получения максимальной прибыли. Деньги потерпевший брал в банках, оформляя кредиты. Когда на биржу он внёс почти полтора миллиона рублей, то решил обналичить полученную прибыль, но не мог – консультанты убеждали его в необходимости внесения дополнительных платежей, выдавать имеющуюся у него на счете сумму отказывались. После чего перестали выходить с ним на связь. Когда мужчина понял, что ему не вернуть и тех денег, что вложил, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает УМВД по Удмуртии.
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#биржа #мошенничество

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