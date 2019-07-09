Общество

10 минут назад

«Кошмар! Фонтан бьет до пятого этажа!»

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#коммунальная авария #фонтан
«Кошмар! Фонтан бьет до пятого этажа!»

В Липецке забил «горячий источник».

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Сегодня утром во дворе дома №4/3 по улице Липовской забил фонтан горячей воды. Вода хлестала из порыва трубы и залила вход в третий подъезд пятиэтажки. Как сообщили GOROD48 очевидцы коммунальной аварии, сначала фонтан бил до высоты третьего этажа, а потом — и до пятого.

- Никто в момент порыва сетей не пострадал, - рассказали GOROD48 пресс-службе липецкого филиала компании «Квадра». - В этом районе с понедельника проходят плановые гидравлические испытания сетей для их подготовки к новому отопительному сезону.

Горячая вода уже перекрыта, не выдержавший испытаний участок коммуникаций «усилят» к 21 июля — плановой дате подачи горячей воды.
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#коммунальная авария #фонтан

Комментарии (1)

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Animal planet

29 секунд назад
Фонтан имени Уваркиной:)))
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