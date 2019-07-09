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Автомобиль «Дэу-Нексия» слетел с дороги и врезался в дерево

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#авария #ДТП
Автомобиль «Дэу-Нексия» слетел с дороги и врезался в дерево

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали три человека.







Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 8 июля в Липецке на улице Гагарина 24-летний водитель «ЗАЗ Шанс» столкнулся с автомобилем «Ауди» с 39-летним мужчиной за рулем. В результате аварии 29-летняя пассажирка иномарки получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

В селе Боринское Липецкого района 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада-Гранта», сбила 61-летнюю женщину, которая получила травмы.

В Грязинском районе на трассе Липецк – Усмань 44-летний водитель «Дэу-Нексии» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. С травмами мужчину госпитализировали.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1573 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 39.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1274 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Синоптик

29 минут назад
"В Грязинском районе на трассе Липецк – Усмань 44-летний водитель «Дэу-Нексии» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. С травмами мужчину госпитализировали." А я то думаю, что это "К0pдaш" давно не ceрeт в комментах и не расхваливает "Нэксию"... По-ходу, клоун "в попандосе"... :-)
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