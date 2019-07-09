Автомобиль «Дэу-Нексия» слетел с дороги и врезался в дерево

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 8 июля в Липецке на улице Гагарина 24-летний водитель «ЗАЗ Шанс» столкнулся с автомобилем «Ауди» с 39-летним мужчиной за рулем. В результате аварии 29-летняя пассажирка иномарки получила травму, и после оказания помощи была отпущена.



В селе Боринское Липецкого района 36-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада-Гранта», сбила 61-летнюю женщину, которая получила травмы.



В Грязинском районе на трассе Липецк – Усмань 44-летний водитель «Дэу-Нексии» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. С травмами мужчину госпитализировали.



Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1573 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 8 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 39.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1274 случая превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



