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48 минут назад
Липецкая вечЁрка: 146 млн рублей на парк, поножовщина у модного бара и благодарность врачам
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 3 июля.
В Липецкой области задержан подозреваемый в изнасиловании. Вчера 34-летний мужчина, встретив на улице 8-летнего мальчика, заманил его в безлюдное место и совершил насильственные действия сексуального характера, считает следствие.Обо всем произошедшем мальчик рассказал родителям, которые и обратились в правоохранительные органы. Читатели требуют для подозреваемого самого строгого наказания.
За две сотни комментариев липчане сегодня оставили под сообщением «На обновление Нижнего парка потратят свыше 146 миллионов рублей». Подрядчик должен закончить работу к середине октября. Фронт обновления – огромный: от входа со стороны площади Революции до зоопарка. Меняют практически всё. Узнаем ли мы парк осенью?
В Липецке задержали изрезавшего собутыльника у «Гарри-бара» 33-летнего коммерсанта. По версии правоохранительных органов, подозреваемый хотел убить своего друга детства. Они вместе росли, занимались дзюдо. Периодически встречались, общались, выпивали . 29 июня оба были в весело проводящей время компании. Друзья выпивали всю ночь. Ранним утром 30 июня в «Гарри-баре» между ними возник конфликт. Вначале товарищи разняли друзей, но они вышли на улицу, где подозреваемый выхватил нож и стал полосовать им своего обидчика.
И о хорошем. Попавшего в Доминикане в аварию липецкого оператора доставили в Россию. Для Андрея Башлаева в салоне пассажирского самолета специально оборудовали кушетку. Липчанина сопровождала бригада российских медиков. Супруга оператора рассказала о перелете в Instagram и поблагодарила врачей.
За две сотни комментариев липчане сегодня оставили под сообщением «На обновление Нижнего парка потратят свыше 146 миллионов рублей». Подрядчик должен закончить работу к середине октября. Фронт обновления – огромный: от входа со стороны площади Революции до зоопарка. Меняют практически всё. Узнаем ли мы парк осенью?
В Липецке задержали изрезавшего собутыльника у «Гарри-бара» 33-летнего коммерсанта. По версии правоохранительных органов, подозреваемый хотел убить своего друга детства. Они вместе росли, занимались дзюдо. Периодически встречались, общались, выпивали . 29 июня оба были в весело проводящей время компании. Друзья выпивали всю ночь. Ранним утром 30 июня в «Гарри-баре» между ними возник конфликт. Вначале товарищи разняли друзей, но они вышли на улицу, где подозреваемый выхватил нож и стал полосовать им своего обидчика.
И о хорошем. Попавшего в Доминикане в аварию липецкого оператора доставили в Россию. Для Андрея Башлаева в салоне пассажирского самолета специально оборудовали кушетку. Липчанина сопровождала бригада российских медиков. Супруга оператора рассказала о перелете в Instagram и поблагодарила врачей.