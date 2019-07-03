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«Спасибо врачам! Вы крутые суперпрофессионалы!»

16 1523
#дтп #Доминикана
«Спасибо врачам! Вы крутые суперпрофессионалы!»

Попавшего в Доминикане в аварию липецкого оператора доставили в Россию.

Жена пострадавшего в аварии в Доминикане Андрея Башлаева Дарья сообщила, что её мужа успешно доставили самолетом в Россию.  Для Андрея в салоне пассажирского самолета специально оборудовали кушетку. Липчанина сопровождала бригада российских медиков. Дарья Башлаева рассказала о перелете в Instagram и поблагодарила врачей.

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Мы долетели . Очень тяжёлый был перелёт для нас- мы не спали до этого почти сутки , ни в самолёте , ни сейчас нам отдых не светит , и для Андрея тоже ... поднималось давление ..была куча зевак со своими комментариями , заглядываниями и тд ...готова была всех рвать на куски , кто совал свой нос за шторки транспортировка его вымотала ....все живы здоровы в итоге ! спасибо всем за молитвы , пожелания !!!не могу все рассказать , описать , некогда(( спасибо врачам ! Медицина катастроф !!Кирилл Зеленцов и Павел Туманов ! Вы крутые супер профессионалы !!!!

Публикация от D A R I Y A (@dariya_bashlaeva)



Жуткая авария, в которой пострадал Андрей Башлаев, произошла в конце мая. Липчанин пришел в себя только несколько дней назад. Ситуацию с его лечением в Доминикане осложняло отсутствие медицинской страховки. Жена  оператора объявила о сборе средств для оплаты больничных счетов.
16 1523
#дтп #Доминикана

Комментарии (16)

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Россия это самая прекрасная страна.

15 секунд назад
Везде есть проблемы-и у нас есть! И в доминикане. Нет такого государства-чтоб без проблем. Но то что даёт наша страна-нашим гражданам. Ни одна в мире не даёт. И живём мы по сравнению с остальными очень даже хорошо. Вы просто в Европе квартплату не платитили и мёд. Страховку. Вот где заплачишь-горькими слезами.
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Animal Planet

1 минуту назад
Animal planet, слышь уродец,придумай свой ник. Тем более наши точки зрения расходятся почти во всех вопросах.
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Гость

3 минуты назад
Лишний раз убеждаюсь о недалёкости этой барышни!
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На это не стоит обращать внимание

3 минуты назад
Думала куш урвала все под Богом ходим, все петрушки ( это те кто связан с шоу), позорят Россию -какая она плохая. Как здесь все плохо. Но как только беда случается-все в России помощи просят. Обижаться на это не стоит-потому что у петрушек нет мозга-поэтому и работают в шоу-где он не нужен. Все их возгласы-это блеение безумных козлов.которые не знают о чем блеют,
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Спасибо

4 минуты назад
Всем кто оказал и оказывает помощь . Андрею выздоровления , а тебе Даша огромного терпения .
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Корону сними

6 минут назад
Приспособленцы, 100% они так и хотел уехали за хорошей жизнью девочка и дядя за 40 а как беда пришла она рвать собралась за что ??? Да людям интиресно кому денег перечисляли итп ты корону сними принцесса Дарья и Бога благодари а ни понты свои колоти
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Думала куш урвала все под Богом ходим

8 минут назад
Липчанин., дарья вы снова отлечились пипец рвать она хотела ты туда с ним укатила за шикарной жизнью а случилась беда а понты остались твои и помощи просила у Россиян слушать тебя тошно весь город говорит какая я ты наглая одни понты дешевые
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И 150 процентов

27 минут назад
Счас вылеча его. Ни копейки -он в соцстрах платить не будет. Потому что всю жизнь официально не работал. И работать не собирается. А требовать со страны-будут пожизненно.
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Имя

29 минут назад
Липчанин., точно точно, Никакого уважения, помогли и валите дальше.
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Мыкаются по миру

34 минуты назад
Позорят страну свою. А как что помогите люди русские)))
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