сегодня, 10:47
«Спасибо врачам! Вы крутые суперпрофессионалы!»
Попавшего в Доминикане в аварию липецкого оператора доставили в Россию.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы долетели . Очень тяжёлый был перелёт для нас- мы не спали до этого почти сутки , ни в самолёте , ни сейчас нам отдых не светит , и для Андрея тоже ... поднималось давление ..была куча зевак со своими комментариями , заглядываниями и тд ...готова была всех рвать на куски , кто совал свой нос за шторки транспортировка его вымотала ....все живы здоровы в итоге ! спасибо всем за молитвы , пожелания !!!не могу все рассказать , описать , некогда(( спасибо врачам ! Медицина катастроф !!Кирилл Зеленцов и Павел Туманов ! Вы крутые супер профессионалы !!!!
Жуткая авария, в которой пострадал Андрей Башлаев, произошла в конце мая. Липчанин пришел в себя только несколько дней назад. Ситуацию с его лечением в Доминикане осложняло отсутствие медицинской страховки. Жена оператора объявила о сборе средств для оплаты больничных счетов.
Россия это самая прекрасная страна.
Animal Planet
Гость
На это не стоит обращать внимание
Спасибо
Корону сними
Думала куш урвала все под Богом ходим
И 150 процентов
Имя
Мыкаются по миру