Происшествия
сегодня, 16:34
В Липецке арестован обвиняемый по делу о смертельном ДТП
Сегодня Советский районный Липецка суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 34-летнему водителю, которого обвиняют в смертельном наезде на 50-летнюю липчанку.
Напомним, что 30 июня около десяти часов вечера в районе улице Гагарина водитель иномарки, нарушив правила дорожного движения, сбил 50-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась. Водитель с места происшествия скрылся, но уже на следующий день его задержали полицейские. Мужчина раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.
Напомним, что 30 июня около десяти часов вечера в районе улице Гагарина водитель иномарки, нарушив правила дорожного движения, сбил 50-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась. Водитель с места происшествия скрылся, но уже на следующий день его задержали полицейские. Мужчина раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.
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нквд