Происшествия

сегодня, 16:34

В Липецке арестован обвиняемый по делу о смертельном ДТП

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#Авария #ДТП
В Липецке арестован обвиняемый по делу о смертельном ДТП
Сегодня Советский районный Липецка суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 34-летнему водителю, которого обвиняют в смертельном наезде на 50-летнюю липчанку. 

Напомним, что  30 июня около десяти часов вечера в районе улице Гагарина водитель иномарки, нарушив правила дорожного движения, сбил 50-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась. Водитель  с места происшествия скрылся, но уже на следующий день его задержали полицейские. Мужчина раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину. 

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. 
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#Авария #ДТП

Комментарии (3)

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алкану с 15-го

1 минуту назад
ты видать и в самом деле тот,кем обзываешься.Можно только добавить-допился до полного идиотизма!Вот прямо после моего клиента напиши список "либералов" в вермахте Путина.Так и пиши:1. ... 2. ... и т.д. Или ты всех,кто в вермахте называешь либералом?Прямо так и напрашивается-жирик:он же "ЛИБЕРАЛЬНО"-демократическую партию возглавляет.Он знатный либерал ))))))) А ты судя по всему клоун,раз не можешь прочитать в Википедии кто такие либералы.Бухай дальше,утырок!
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Алкан с 15-го

34 минуты назад
нужна твердая рука и к этому придет! Законы либерасты придумали для себя- за миллиард- увольнение и банкротство, за плитку шоколада- реальный срок, за задавленного человека- штраф
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нквд

сегодня, 16:55
только око за око
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