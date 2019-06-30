Корпоративные Игры НЛМК вышли на космический уровень (ФОТО)

Праздник дружбы и спорта в Липецке завершен, эстафету принимает Заринск.

Почетным гостем второго дня Корпоративных Игр НЛМК стал Герой России, космонавт-испытатель (334 суток в космосе), почетный гражданин Орла, председатель федерации бадминтона Орловской области Александр Мисуркин.

116-й по порядку космонавт России (СССР) и 531-й космонавт мира свой визит в Липецк начал с того, что провел показательную встречу по бадминтону, в которой сыграл в паре с мастером спорта Виталием Паниным.





Мисуркин (справа) и Панин.



«Звездному дуэту» противостояли руководитель направления Дирекции по цифровой трансформации ПАО «НЛМК» Виктор Баженов и председатель Липецкого областного регионального отделения Национальной федерации бадминтона России, главный специалист Управления организации сервисного обслуживания ПАО «НЛМК» Сергей Авхачев.







Команда НЛМК



Матч получился захватывающим, и собрал в спортивном комплексе «СпортПарк» не только болельщиков, но и многочисленных зрителей из числа участников Корпоративных Игр. При счете по партиям – 1-1 решающий сет прошел очень упорно, и в итоге в последний момент верх взяли Мисуркин и Панин со счетом 21:19.

К слову, бадминтон, впервые вошел и в официальную программу Корпоративных Игр НЛМК, победу в нем одержали хозяева соревнований новолипчане, на втором месте – «Алтай-кокс», на третьем – «ВИЗ-Сталь» (Свердловская область).







Второй день корпоративных Игр прошел не менее увлекательно, чем предыдущий. По-прежнему для болельщиков работали развлекательные зоны – огромный футбольный дартс, аттракционы для взрослых и детей, конкурсы, шоу и многое другое.





Многие липчане приходили в спортивный комплекс «Новолипецкий» вместе с детьми, и об этом не пожалели ни ребятишки, ни взрослые. Столько положительных эмоций в одном месте редко получишь!





Спортсмены же продолжали в дружеской, но соревновательной атмосфере определять сильнейших в тех видах, в которых победители не были выявлены вчера.

Прямо с утра грянула сенсация – бессменных победителей прошлых турниров по мини-футболу футболистов НЛМК сумел обыграть в полуфинале «Алтай-кокс». Гости с Алтая выдержали натиск липчан в течение двух таймов по 20 минут – ничья 0:0, а затем взяли верх в серии послематчевых пенальти.

Липчане затем выместили свое раздражение в матче за 3-е место на сборной Стойленского ГОКа – 5:0 и завоевали «бронзовые» медали.







А в финале сошлись «Алтай-кокс» и «НЛМК-Сорт» (Свердловская область). От этого противостояния искры высекались на поле не хуже, чем в доменной печи, мяч несколько раз попадал в штанги ворот обеих команд, но гости из Алтая сумели под конец встречи забить победный мяч и впервые стали победителями Корпоративных Игр по мини-футболу – 1:0.





Чемпионы из Алтая.



В других игровых видах спорта – баскетболе и волейболе сильнейшими стали спортсмены НЛМК.



Победителей и призеров Корпоративных Игр награждали директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук, директор Благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» Евгения Донских, председатель профсоюзного комитета НЛМК и космонавт Александр Мисуркин.







Первым делом они вручили награды… ребятишкам – детям работников НЛМК, которые в конце мая выступили в «Липецком полумарафоне», прошедшем по улицам города и собравшем сотни участников по инициативе врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.





Затем дело дошло и до взрослых. Все чемпионы и призеры стали обладателями кубков, медалей и ценных призов. Общий итог по сумме всех видов на этот раз решили не подводить, хотя на пьедестал почета чаще всего поднимались представители НЛМК.







Корпоративные Игры за несколько лет зарекомендовали себя великолепным праздником спорта, здорового образа жизни, символа дружбы и корпоративного духа. Они полюбились и участникам, и зрителям. Поэтому Игры будут продолжаться и впредь, но их география расширится.





До сих пор все состязания проходили в Липецке, но в конце Корпоративных Игр-2019 прошла жеребьевка следующего хозяина мероприятия. И счастливый билет выпал «Алтай-коксу» из Заринска, которому и проводить Игры в будущем году.





