Корпоративные Игры НЛМК стали праздником и для спортсменов, и для болельщиков

Зрители участвовали в необычных конкурсах и тоже зарабатывали призы.

Спортивный комплекс «Новолипецкий» сегодня напомнил «Олимпийский стадион» в Лондоне во время матчей футбольного клуба «Вест Хэм» - по воздуху в неимоверных количествах летели мыльные пузыри, звучала музыка и веселый смех многочисленных болельщиков.





Мыльные пузыри – один из символов «Вест-Хэма», а сегодня они стали доброй приметой Корпоративных Игр НЛМК.

Корпоративные Игры проходят в Липецке не первый год, но нынешний ее розыгрыш стал, пожалуй, самый красочным и разнообразным в истории. Помимо спортивных состязаний болельщикам была предложена обширная культурная программа, а также аттракционы, аналогов которым в Липецке никогда не было – например, огромный футбольный дартс, когда ногой нужно запустить мяч так, чтобы он приклеился к обклеенной специальной лентой мишени.





Многочисленные аттракционы привлекли не только спортсменов, но и болельщиков, большинство из которых пришли на мероприятие с детьми, и мы возьмемся утверждать, что никто в этот день не ушел равнодушным. Более того самые активные болельщики и посетители спортивных площадок зарабатывали специальные баллы за активность – так называемые, «положительные джоули», и те, кто накопил их больше всех получили призы от НЛМК.,

Спортсмены же выявляли сильнейших не только в спорткомплексе «Новолипецкий», но и спортивном комплексе «СпортПарк», бассейне «Нептун» и стрелково-стендовом комплексе «Липецкий Металлург».





Сборная "Алтай-Кокса".



В гости к липчанам приехали спортивные команды предприятий, входящих в металлургический холдинг: «Алтай-Кокс» (Заринск, Алтайский край), «Виз-Сталь» и «НЛМК-Сорт» (оба Свердловская область), «НЛМК-Калуга», «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (Старый Оскол, Белгородская область).

Наш регион представляли спортсмены липецкой площадки НЛМК, СТАГДОКа и данковского Доломита.





Команда "Доломита"



- НЛМК – это целая металлургическая держава. И мы прекрасно понимаем, что добиваться успехов в профессии, да и просто в современной жизни без занятий спортом. Поэтому мы не первый год проводит эти Корпоративные Игры, - объяснил со сцены директор по безопасности НЛМК, председатель президиума благотворительного Фонда «Милосердие» Сергей Мельник.

Он же приоткрыл одну тайну: если раньше розыгрыши Корпоративных Игр каждый год проходили в Липецке, то с будущего года спортивное детище металлургов начнет уверенно шагать по стране. Состязания-2019 завершатся жеребьевкой, в ходе которой будет определен хозяин следующих Игр.







Капитаны команд торжественно подняли флаг России.



Но пока лучшим спортсменам 8-ми предприятий нужно определить кто из них самый-самый в текущем году.

Некоторые соревнования уже завершились. Так, чемпионами по настольному теннису в командном зачете стали представители СТАГДОКа, а их работник и спортсмен Аким Ишков выиграл и личные соревнования у мужчин. Среди женщин победила Алина Иванова (НЛМК).

Студеновские горняки победили и на стрельбище в состязаниях по спортинг-компакту (те, впрочем, не являлись обязательными на Играх). Евгений Кажакин и Вадим Невежин на двоих поразили 44 мишени из 60 возможных. Второе место занял дуэт Стойленского ГОКа Александра Головенченкова и Дмитрия Черных – 43, а замкнули «тройку» призеров липчане Денис Кузнецов и Александр Немцев.

Команда НЛМК победила в бассейне «Нептун» в эстафете 3х50 метров вольным стилем, где за каждую сборную плыли по два мужчины и одна женщина. Хозяева состязаний проплыли дистанцию за 1 минуту 25,1 секунды, на втором месте Стойленский ГОК – 1:31,5, на третьем – «Алтай-Кокс» - 1:36,9.





«Гвоздь состязаний» - турнир по мини-футболу. Команды всех восьми предприятий сегодня определили четверку полуфиналистов. Единственными, кто прошел предварительный этап без потерь, стали победители двух последних Спартакиад футболисты НЛМК. Один из своих матчей они выиграли с рекордным местом – 11:2, а в лидеры в споре бомбардиров вышел аппаратчик воздухоразделения кислородного цеха НЛМК Дмитрий Кольцов, в трех матчах наколотивший 6 голов.

Завтра в полуфиналах встретятся: НЛМК – «Алтай-Кокс» и «Стойленский ГОК» - «НЛМК-Сорт». Тогда же будет определен и победитель Корпоративных Игр в общем зачете по сумме всех видов.







Подробные спортивные итоги (результаты, выписки из протоколов и т.д.) мы опубликуем после окончания всех соревнований.