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На этом месте мог бы быть газон (ФОТО)

8 542
#Автохамы #машины #парковки
На этом месте мог бы быть газон (ФОТО)

На дворе конец июня. а в Липецке уже сложно найти нетронутый участок живой травы.

В нашей рубрике, в которой мы совместно c читателями GOROD48 показываем главных липецких автохамов, уже не раз речь шла о парковках на газонах.

Не будем лишний раз объяснять, почему это одно из главных зол в Липецке, просто покажем тех, кому наплевать не только на внешний облик города, но и экологию, здоровье окружающих, да и свое собственное. Скажите, водитель с верхнего снимка, сделанного на улице Гагарина, мог поставить машину как-то иначе? Взял хотя бы пример с соседних машин.

Ушинского, 15.jpg

Ушинского, 15. Газон здесь когда-то был, но теперь он уничтожен полностью. Стоит стол для настольного тенниса, но им не воспользуешься – все потому, что владелец машины хочет видеть ее прямо из окон квартиры. А на остальное (и остальных) ему наплевать.

Ушинского, 28 (1).jpg

Та же улица Ушинского, 28.

Ушинского, 28 (2).jpg

Похоже, здесь (это тоже Ушинского, 28) любой клочок травы пытаются приспособить под стоянку.

Ленина, 33.jpg

Ленина, 33.

Ленина, 33 (2).jpg

И такой парковщик тут не один, поэтому и газона не осталось.

9 мкр-н, 21.jpg

А на 9-м микрорайоне в районе дома №21 автовладелец решил, что бывший когда-то зеленым островок – это его собственность и огородил это место ради парковки.

Грязи М. Расковой, 24.jpg

Грязи, улица Марии Расковой, возле дома №24. Эвакуатор, который забирает машины за неправильную парковку, не прочь и сам испортить последнюю травку и заодно перегородить тротуар.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

8 542
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (8)

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понаехали в белокаменный

3 минуты назад
гнать газонных автобомжей и понаехавших колхозанов из города . город только для цивилизованных горожан.
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вальяжный автогаражевладелец

4 минуты назад
Стукачам, ... стукачи на зоне , подшконка ты нищебродная. пора запретить нищебродам машины продавать .
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Стукачам

17 минут назад
В лучше бы было если водители ставили машины и мешали проезду другим.. Понадавали дуракам камер и снимают всё подряд.. Хотя не удивлюсь большинство стукачей сами так делают.. Или им места там не хватило!
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ГостьЯ

22 минуты назад
Улица МариНы Расковой
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!!!

28 минут назад
как бороться с автомобилистами штраф на газоне 2500 и уменьшить кол парковок до минимума!!!!!!!!!!!!
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попали в очкО

28 минут назад
#4#, и мы посрали на газон и * малость
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#4#

39 минут назад
Газон за чем на этом месте?Что бы собаки срали?Луче пусть будет парковка,пользы больше.
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Игорь Иванович

44 минуты назад
Это ужас!!!Уже в подъезд невозможно зайти,боком утром выходил из дома!!!О газонах уже и говорить не приходится!!!Нужен закон,который видимо никому не выгоден.....
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