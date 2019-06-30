На этом месте мог бы быть газон (ФОТО)

На дворе конец июня. а в Липецке уже сложно найти нетронутый участок живой травы.

В нашей рубрике, в которой мы совместно c читателями GOROD48 показываем главных липецких автохамов, уже не раз речь шла о парковках на газонах.

Не будем лишний раз объяснять, почему это одно из главных зол в Липецке, просто покажем тех, кому наплевать не только на внешний облик города, но и экологию, здоровье окружающих, да и свое собственное. Скажите, водитель с верхнего снимка, сделанного на улице Гагарина, мог поставить машину как-то иначе? Взял хотя бы пример с соседних машин.





Ушинского, 15. Газон здесь когда-то был, но теперь он уничтожен полностью. Стоит стол для настольного тенниса, но им не воспользуешься – все потому, что владелец машины хочет видеть ее прямо из окон квартиры. А на остальное (и остальных) ему наплевать.





Та же улица Ушинского, 28.





Похоже, здесь (это тоже Ушинского, 28) любой клочок травы пытаются приспособить под стоянку.





Ленина, 33.





И такой парковщик тут не один, поэтому и газона не осталось.





А на 9-м микрорайоне в районе дома №21 автовладелец решил, что бывший когда-то зеленым островок – это его собственность и огородил это место ради парковки.





Грязи, улица Марии Расковой, возле дома №24. Эвакуатор, который забирает машины за неправильную парковку, не прочь и сам испортить последнюю травку и заодно перегородить тротуар.

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