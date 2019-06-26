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51 минуту назад
Липецкая вечЁрка: гибель байкера, новый старый вице-мэр и итоги выпускного
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 26 июня.
Активнее всего липчане сегодня высказывались по поводу гибели байкера на улице Фрунзе. По предварительным данным водитель «Датсуна» нарушил очередность проезда. В результате аварии погиб 26-летний водитель мотоцикла. Его 25-летняя пассажирка получила травмы, была доставлена в больницу.
Читатели не оставили без внимания возвращения в должность Михаила Щербакова. Он снова стал первым заместителем главы администрации Липецка. После ухода Сергея Иванова первым заместителем главы Липецка стала Евгения Уваркина, которая назначила Михаила Щербакова своим советником. И вот сегодня Михаил Щербаков получил «новую старую должность».
Конечно, липчане сегодня интересовались тем, как в городе прошел выпускной. «Липецкие зори» и выпускная ночь обошлись без эксцессов. Предлагаем вспомнить, как проходил праздник на Соборной площади.
Тем временем «Во Льве Толстом из-за угрозы обрушения старинной башни введён режим ЧС». Там возникла угроза обрушения недействующей кирпичной водонапорной башни из-за поврежденных коррозией стенок двух ее резервуаров объемом 60 м3 каждый.
Читатели не оставили без внимания возвращения в должность Михаила Щербакова. Он снова стал первым заместителем главы администрации Липецка. После ухода Сергея Иванова первым заместителем главы Липецка стала Евгения Уваркина, которая назначила Михаила Щербакова своим советником. И вот сегодня Михаил Щербаков получил «новую старую должность».
Конечно, липчане сегодня интересовались тем, как в городе прошел выпускной. «Липецкие зори» и выпускная ночь обошлись без эксцессов. Предлагаем вспомнить, как проходил праздник на Соборной площади.
Тем временем «Во Льве Толстом из-за угрозы обрушения старинной башни введён режим ЧС». Там возникла угроза обрушения недействующей кирпичной водонапорной башни из-за поврежденных коррозией стенок двух ее резервуаров объемом 60 м3 каждый.
Пенсионер