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51 минуту назад

Липецкая вечЁрка: гибель байкера, новый старый вице-мэр и итоги выпускного

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: гибель байкера, новый старый вице-мэр и итоги выпускного

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 26 июня.

Активнее всего липчане сегодня высказывались по поводу гибели байкера на улице Фрунзе. По предварительным данным водитель «Датсуна» нарушил очередность проезда. В результате аварии погиб 26-летний водитель мотоцикла. Его 25-летняя пассажирка получила травмы, была доставлена в больницу.

Читатели не оставили без внимания возвращения в должность Михаила Щербакова. Он снова стал первым заместителем главы администрации Липецка. После ухода Сергея Иванова первым заместителем главы Липецка стала Евгения Уваркина, которая назначила Михаила Щербакова своим советником. И вот сегодня Михаил Щербаков получил «новую старую должность».

Конечно, липчане сегодня интересовались тем, как в городе прошел выпускной. «Липецкие зори» и выпускная ночь обошлись без эксцессов. Предлагаем вспомнить, как проходил праздник на Соборной площади.

Тем временем «Во Льве Толстом из-за угрозы обрушения старинной башни введён режим ЧС». Там возникла угроза обрушения недействующей кирпичной водонапорной башни из-за поврежденных коррозией стенок двух ее резервуаров объемом 60 м3 каждый.
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#обзор #события #вечёрка

Комментарии (1)

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Пенсионер

29 минут назад
Вот дождей давно небыло это плохо а что Уваркина что Щербаков нам от этого не холодно не жарко . Они пришли набить свои Корманы и спиреть что ещё не успели . Чиновники горе России . Даже друг Пётра 1 Сашка Меншиков воровал из казны а деньги дерзал в английском банке , что изменилось с тех пор ! Разве воровать стали больше.
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