Липецкие лесники не хотят выводить парк НЛМК из лесного реестра

Мэрия Липецка пытается через суд понудить управление лесного хозяйства Липецкой области.

Вчера в Липецком арбитражном суде началось рассмотрение иска мэрии Липецка к региональному управлению лесного хозяйства региона.

Пресс-служба суда сообщает, что городская власть намерена обязать лесников исключить сведения из государственного лесного реестра о земельном участке площадью чуть более 24 гектаров по улице Адмирала Макарова, а точнее - парк НЛМК.

В заявлении указано, этот земельный участок относится к категории земель: земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования: для размещения парка культуры и отдыха. Вместе с тем, согласно выписке из государственного лесного реестра от 10.12.2018, указанный земельный участок относит к лесному участку с назначением: заготовка древесины, заготовка и сбор недревесных ресурсов и др.

По мнению истца, спорный земельный участок неправомерно включен в государственный лесной реестр, так как он расположен в границах городского округа, никогда не относился к землям лесного фонда и не был предоставлен для целей лесного хозяйства.

С 1961 года по настоящее время в соответствии с градостроительной документацией территория земельного участка была предназначена для организации парка культуры и отдыха. Действующим Генеральным планом города Липецка парк НЛМК также отображается как территория существующих зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, городские сады), и в зону городских лесов (лесопарков) не входит. В связи с этим администрация Липецка просит обязать Управление лесного хозяйства Липецкой области исключить сведения о данном земельном участке из государственного лесного реестра.

Но областные лесники в корне не согласны с такой позицией. В пресс-службе Управление лесного хозяйства Липецкой области сообщили, что земельный участок в границах существующего парка культуры и отдыха НЛМК до 2007 года входил в состав земель лесного фонда Ленинского лесхоза квартала 40 Балашовского лесничества.

Данный участок лесного фонда площадью 25 га решением Исполкома Липецкого областного Совета депутатов трудящихся от 19.09.1962 года № 894 был передан Новолипецкому металлургическому заводу без исключения из лесного фонда под строительство парка культуры и отдыха.

В 2007 году все леса на землях лесного фонда в границах городской черты г. Липецка были отнесены к категории земель «Земли населенных пунктов» с разрешенным использованием «для лесоразведения» (Ленинский лесхоз) и таким образом приобрели статус «Городских лесов».

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации управление лесного хозяйства осуществляет переданные полномочия в области лесных отношений исключительно на землях лесного фонда. В этой связи Федеральное агентство лесного хозяйства приказом от 26.06.2007 г. № 280 «Об определении количества лесничеств на территории Липецкой области и установлении их границ» границы Грязинского лесничества (ранее территория Ленинского лесхоза) установило без площади городских лесов.

Управление лесного хозяйства, в соответствии с требованиями лесного законодательства, внесло соответствующую документированную информацию в государственный лесной реестр в отношении всех городских лесов на территории области.

К тому же, в соответствии со статьей 105 Лесного кодекса РФ изменение границ городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

Но более интересен другой факт. В пресс-службе управления лесного хозяйства рассказали, что еще до суда мэрия с этим же вопросом обращалась в Федеральное агентство лесного хозяйства. По мнению Рослесхоза вопрос об исключении в государственном лесном реестре из состава городских лесов может быть решен посредством внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования в установленном порядке с соблюдением нормы, не допускающей уменьшение площади городских лесов, указанных в государственном лесном реестре.

То есть, мэрии было найти равнозначную территорию для посадки нового леса. Однако такое вариант чиновников не устроил, и, как следствие, вопрос начал решаться в суде. Но областные лесники придерживается позиции федерального агентства и намерены отстаивать свою позицию в текущем процессе до конца.