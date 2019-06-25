Общество

7 минут назад

Липецкая область в аутсайдерах здравоохранения

80
#здравоохранение
Липецкая область в аутсайдерах здравоохранения

На здоровье каждого липчанина тратится в год всего 5,4 тысячи рублей. Меньше тратится на бесплатную для граждан медицину  только на Белгородчине, Брянщине и Орловщине.

Больше всего денег на здравоохранение в пересчете на одного жителя выделяется в Воронежской области – 16,7 тыс. рублей в год. На втором месте город Москва (15,7), а на третьем – Московская область (14,2). В Курской и Костромской областях на одного человека приходится по 12,5 тыс. рублей из бюджета здравоохранения, сообщает «ФедералПресс».

«Меньше всего рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь стоит жителям Белгородской области (3,3 тыс. рублей на человека). Затем идет Брянская область (3,6), Орловская область (4,39). В Тульской и Липецкой областях по 5,4 тыс. рублей в год приходится на одного жителя»

Правозащитник Ирина Канторович считает, что исполнение майских указов по зарплате ведет к тому, что врачи вскоре будут лечить только словом. Так нередко более 50 % бюджета медицинского учреждения уходит на зарплаты, а остальное – на лекарства и оборудования. В Татарстане в некоторых больницах на оплату труда врачей уходит до 80 % всех денег больницы, пишут «Новые известия».

«Главные врачи в разных регионах продолжают закрывать отделения, сокращать штаты и «мудрить» со стимулирующими выплатами. И несмотря на все титанические усилия, начиная со II квартала этого года реальные доходы медиков заметно упали», – считает Канторович.

80
#здравоохранение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Депутаты горсовета заслушали претенденток на должность мэра
#глава Липецка #выборы мэра
Депутаты горсовета заслушали претенденток на должность мэра

12 минут назад

Общество
Уличные продавцы у Центрального рынка сдали проверяющим черешню
#Уличная торговля #проверки #Центральный рынок
Уличные продавцы у Центрального рынка сдали проверяющим черешню

18 минут назад

Общество
27 июня в Липецке запретят розничную продажу алкоголя
#алкоголь
2
27 июня в Липецке запретят розничную продажу алкоголя

20 минут назад

Общество
В Липецк прибудет экспозиция из музея-заповедника «Петергоф»
#выставка #Петергоф
В Липецк прибудет экспозиция из музея-заповедника «Петергоф»

23 минуты назад

Общество
Клещи вновь начали лютовать в Липецкой области
#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма
1
Клещи вновь начали лютовать в Липецкой области

27 минут назад

Общество
В Военном городке хотят снести рембазу и построить школу
#публичные слушания #рембаза #строительство
3
В Военном городке хотят снести рембазу и построить школу

41 минуту назад

Общество