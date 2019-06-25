7 минут назад
Липецкая область в аутсайдерах здравоохранения
На здоровье каждого липчанина тратится в год всего 5,4 тысячи рублей. Меньше тратится на бесплатную для граждан медицину только на Белгородчине, Брянщине и Орловщине.
«Меньше всего рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь стоит жителям Белгородской области (3,3 тыс. рублей на человека). Затем идет Брянская область (3,6), Орловская область (4,39). В Тульской и Липецкой областях по 5,4 тыс. рублей в год приходится на одного жителя»
Правозащитник Ирина Канторович считает, что исполнение майских указов по зарплате ведет к тому, что врачи вскоре будут лечить только словом. Так нередко более 50 % бюджета медицинского учреждения уходит на зарплаты, а остальное – на лекарства и оборудования. В Татарстане в некоторых больницах на оплату труда врачей уходит до 80 % всех денег больницы, пишут «Новые известия».
«Главные врачи в разных регионах продолжают закрывать отделения, сокращать штаты и «мудрить» со стимулирующими выплатами. И несмотря на все титанические усилия, начиная со II квартала этого года реальные доходы медиков заметно упали», – считает Канторович.