Липецкая область в аутсайдерах здравоохранения

На здоровье каждого липчанина тратится в год всего 5,4 тысячи рублей. Меньше тратится на бесплатную для граждан медицину только на Белгородчине, Брянщине и Орловщине.





«Меньше всего рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь стоит жителям Белгородской области (3,3 тыс. рублей на человека). Затем идет Брянская область (3,6), Орловская область (4,39). В Тульской и Липецкой областях по 5,4 тыс. рублей в год приходится на одного жителя»



Правозащитник Ирина Канторович считает, что исполнение майских указов по зарплате ведет к тому, что врачи вскоре будут лечить только словом. Так нередко более 50 % бюджета медицинского учреждения уходит на зарплаты, а остальное – на лекарства и оборудования. В Татарстане в некоторых больницах на оплату труда врачей уходит до 80 % всех денег больницы, пишут «Новые известия».



«Главные врачи в разных регионах продолжают закрывать отделения, сокращать штаты и «мудрить» со стимулирующими выплатами. И несмотря на все титанические усилия, начиная со II квартала этого года реальные доходы медиков заметно упали», – считает Канторович.



Больше всего денег на здравоохранение в пересчете на одного жителя выделяется в Воронежской области – 16,7 тыс. рублей в год. На втором месте город Москва (15,7), а на третьем – Московская область (14,2). В Курской и Костромской областях на одного человека приходится по 12,5 тыс. рублей из бюджета здравоохранения, сообщает «ФедералПресс» «Меньше всего рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь стоит жителям Белгородской области (3,3 тыс. рублей на человека). Затем идет Брянская область (3,6), Орловская область (4,39). В Тульской и Липецкой областях по 5,4 тыс. рублей в год приходится на одного жителя»Правозащитник Ирина Канторович считает, что исполнение майских указов по зарплате ведет к тому, что врачи вскоре будут лечить только словом. Так нередко более 50 % бюджета медицинского учреждения уходит на зарплаты, а остальное – на лекарства и оборудования. В Татарстане в некоторых больницах на оплату труда врачей уходит до 80 % всех денег больницы, пишут «Новые известия».«Главные врачи в разных регионах продолжают закрывать отделения, сокращать штаты и «мудрить» со стимулирующими выплатами. И несмотря на все титанические усилия, начиная со II квартала этого года реальные доходы медиков заметно упали», – считает Канторович.