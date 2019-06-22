Жители улицы Горького жалуются на брошенные во дворе автомобили (ФОТО)

Оставлять машины гнить под окнами других людей - это тоже автохамство.

Очередной необычный зигзаг выписала наша рубрика, в которой мы совместно с читателями GOROD48 разоблачаем липецких автохамов.

Здесь речь тоже пойдет об автохамстве, но особого рода. Два жителя улицы Горького независимо друг от друга прислали нам фото брошенных автомобилей во дворе дома №13. Как утверждают авторы снимков, машины стоят на месте уже больше года, занимают место и никому нет до них дела.





У «Жигулей» разбито лобовое стекло, внутренность салона сильно испорчена. Номер у машины не снят, так что установить владельца можно.





Старое «Вольво» с воронежскими номерами стоит рядом и потихоньку разваливается.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.