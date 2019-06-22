С понедельника на переходах в Липецке будут дежурить автоинспекторы

C 24 по 27 июня в Липецке пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход».

В эти дни сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, не предоставляющих преимущества пешим участникам движения и пешеходов-нарушителей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, за пять месяцев этого года в Липецке зарегистрировано 35 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 36 человек.



Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей. Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей.



При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь на вещах или одежде световозвращающие элементы. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.



