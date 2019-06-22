Общество

23 минуты назад

С понедельника на переходах в Липецке будут дежурить автоинспекторы

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#правила дорожного движения
С понедельника на переходах в Липецке будут дежурить автоинспекторы

C 24 по 27 июня в Липецке пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход».

В эти дни сотрудники ГИБДД будут выявлять водителей, не предоставляющих преимущества пешим участникам движения и пешеходов-нарушителей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, за пять месяцев этого года в Липецке зарегистрировано 35 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 36 человек.

Госавтоинспекция  напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей. Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей.

При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь на вещах или одежде световозвращающие  элементы. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

151
#правила дорожного движения

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