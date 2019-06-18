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38 минут назад

Липецкая вечЁрка: «дойные коровы», новый пляж и та самая подстанция

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: «дойные коровы», новый пляж и та самая подстанция

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 18 июня.

Липчане активнее всего сегодня интересовались строительством зоны отдыха. В Липецкой области оборудуют новый пляж. Его оборудуют на пруду под Липецком, в селе Коревнёвщино. На пляж завезут 276 кубометров песка. В зоне отдыха установят скамьи и урны, кабинку для переодевания и пляжный зонт с лавочками.

Почти восьми десятков комментариев оставлено под сообщением «Подстанцию в «Быхановом саду» сдвинут на десять метров от жилых домов вглубь парка». К такому консенсусу пришли с жителями многоквартирных домов по улицам Тельмана и Балмочных. Всей этой протестной канители вообще можно было бы избежать, если бы в свое время администрация Михаила Гулевского не дала разрешения на строительство элитных многоэтажек по окраинам парка. Так на улицах Тельмана и Балмочных выросли элитные высотки. А после выяснилось, что их жильцам не хватает электроэнергии!

Тем временем в администрации Липецкой области инвесторов поделили на «собак», «дойных коров» и «трудных детей». В этом году «инвестиционная воронка» позволила отжать из 400 контактов с российскими и иностранными инвесторами 52 инвестиционных соглашения с объемом инвестиций в 44 млрд рублей.

На улице жара, а чиновники разбираются с …отоплением. Липецкое УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». Горожане получили квитанции, в которых последние 5-7 дней декабря 2018 года были посчитаны по январскому тарифу. Таким образом, в действиях филиала ПАО «Квадра» налицо признаки злоупотребления доминирующим положением, уверены антимонопольщики.
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#обзор #события #вечёрка

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