Общество
38 минут назад
Липецкая вечЁрка: «дойные коровы», новый пляж и та самая подстанция
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 18 июня.
Липчане активнее всего сегодня интересовались строительством зоны отдыха. В Липецкой области оборудуют новый пляж. Его оборудуют на пруду под Липецком, в селе Коревнёвщино. На пляж завезут 276 кубометров песка. В зоне отдыха установят скамьи и урны, кабинку для переодевания и пляжный зонт с лавочками.
Почти восьми десятков комментариев оставлено под сообщением «Подстанцию в «Быхановом саду» сдвинут на десять метров от жилых домов вглубь парка». К такому консенсусу пришли с жителями многоквартирных домов по улицам Тельмана и Балмочных. Всей этой протестной канители вообще можно было бы избежать, если бы в свое время администрация Михаила Гулевского не дала разрешения на строительство элитных многоэтажек по окраинам парка. Так на улицах Тельмана и Балмочных выросли элитные высотки. А после выяснилось, что их жильцам не хватает электроэнергии!
Тем временем в администрации Липецкой области инвесторов поделили на «собак», «дойных коров» и «трудных детей». В этом году «инвестиционная воронка» позволила отжать из 400 контактов с российскими и иностранными инвесторами 52 инвестиционных соглашения с объемом инвестиций в 44 млрд рублей.
На улице жара, а чиновники разбираются с …отоплением. Липецкое УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». Горожане получили квитанции, в которых последние 5-7 дней декабря 2018 года были посчитаны по январскому тарифу. Таким образом, в действиях филиала ПАО «Квадра» налицо признаки злоупотребления доминирующим положением, уверены антимонопольщики.
Почти восьми десятков комментариев оставлено под сообщением «Подстанцию в «Быхановом саду» сдвинут на десять метров от жилых домов вглубь парка». К такому консенсусу пришли с жителями многоквартирных домов по улицам Тельмана и Балмочных. Всей этой протестной канители вообще можно было бы избежать, если бы в свое время администрация Михаила Гулевского не дала разрешения на строительство элитных многоэтажек по окраинам парка. Так на улицах Тельмана и Балмочных выросли элитные высотки. А после выяснилось, что их жильцам не хватает электроэнергии!
Тем временем в администрации Липецкой области инвесторов поделили на «собак», «дойных коров» и «трудных детей». В этом году «инвестиционная воронка» позволила отжать из 400 контактов с российскими и иностранными инвесторами 52 инвестиционных соглашения с объемом инвестиций в 44 млрд рублей.
На улице жара, а чиновники разбираются с …отоплением. Липецкое УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». Горожане получили квитанции, в которых последние 5-7 дней декабря 2018 года были посчитаны по январскому тарифу. Таким образом, в действиях филиала ПАО «Квадра» налицо признаки злоупотребления доминирующим положением, уверены антимонопольщики.