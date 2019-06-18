Антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Квадры» по факту расчета платы за отопление

Липецкое УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация».

Как сообщает пресс-служба УФАС, в начале года в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области, а также в Управление энергетики и тарифов Липецкой области начали поступать обращения от жителей Липецка по поводу завышения филиалом ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» цен на отопление. Горожане получили квитанции, в которых последние 5-7 дней декабря 2018 года были посчитаны по январскому тарифу.



При этом, тариф на тепловую энергию для населения на период с 1 июля по 31 декабря 2018 года постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области был установлен в размере 1843,74 руб. за 1 Гкал. Другим постановлением, с 1 января по 30 июня 2019 года, тариф был повышен до 1874,99 руб. за 1 Гкал.



В связи с тем, что такое начисление платы распространяется на всех потребителей филиала, то есть касается неопределенного круга лиц, к делу присоединилось и Липецкое УФАС России.



- Антимонопольное ведомство проанализировало состояние конкуренции на рынке по производству, передаче и распределении пара и горячей воды, - рассказали в пресс-служба УФАС. - По данным анализа, ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» занимает на этом рынке доминирующее положение с долей 100%. Таким образом, в действиях филиала ПАО «Квадра» налицо признаки злоупотребления доминирующим положением. Липецкое УФАС России возбудило в отношении компании дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.





