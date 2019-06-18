Общество

50 минут назад

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Квадры» по факту расчета платы за отопление

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#«Квадра» #УФАС #коммунальные платежи
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Квадры» по факту расчета платы за отопление

Липецкое УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация». 

Как сообщает пресс-служба УФАС, в начале года в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области, а также в Управление энергетики и тарифов Липецкой области начали поступать обращения от жителей Липецка по поводу завышения филиалом ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» цен на отопление. Горожане получили квитанции, в которых последние 5-7 дней декабря 2018 года были посчитаны по январскому тарифу. 

При этом, тариф на тепловую энергию для населения на период с 1 июля по 31 декабря 2018 года постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области был установлен в размере 1843,74 руб. за 1 Гкал. Другим постановлением, с 1 января по 30 июня 2019 года, тариф был повышен до 1874,99 руб. за 1 Гкал. 

В связи с тем, что такое начисление платы распространяется на всех потребителей филиала, то есть касается неопределенного круга лиц, к делу присоединилось и Липецкое УФАС России. 

- Антимонопольное ведомство проанализировало состояние конкуренции на рынке по производству, передаче и распределении пара и горячей воды, - рассказали в пресс-служба УФАС. - По данным анализа, ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» занимает на этом рынке доминирующее положение с долей 100%. Таким образом, в действиях филиала ПАО «Квадра» налицо признаки злоупотребления доминирующим положением. Липецкое УФАС России возбудило в отношении компании дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.  


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#«Квадра» #УФАС #коммунальные платежи

Комментарии (6)

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О

25 секунд назад
По идеи там должен работать следственный комитет. Запросов все жалобы жителей с жилищной инспекций ( которые они якобы проверили) и отписался всем почти одинаково.
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SeTi1979

3 минуты назад
Антимонопольное ведомство проанализировало состояние конкуренции.... И сделали заключение.. "О боже, а конкуренции то нет от слова совсем". Гениально, не зря эти бездари зарплату получают, чтобы за столько лет своего бездарного существования делать такие заключения! Одна польза для общества (населения) от их существования! По наплодили ведомств всех мастей, где, где кроме констатации очевидных фактов и каких то никому не нужных отчетов для самих же себя, не занимаются ничем.
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ВРИО . Губера и МЭРА пора бы власть применит

3 минуты назад
Почему бы не создать независимую комиссию, с НЕЗАВИСИМЫМИ экспертами по поводу расчетов затрат на формирования так называемого ТЕПЛА.Привлеките ТЕПЛОТЕХНИКОВ С ПОЛИТЕХА ИЛИ ИЗ ВОРОНЕЖА. ВЕДЬ ЗИМА была САМОЙ ТЕПЛОЙ. МАКС 19 ГР. МОРОЗА БЫЛО 2 ДНЯ, А НАМ ВПАРИВАЮТ ПЛАТУ ЗА ТЕПЛО , КАК БУДТО У НАС ЯКУТСКИЕ МОРОЗЫ!!!! ПРИЧЕМ УМУДРИЛИСЬ ЗА МАРТ ИСЧИСЛИТЬ ЗА ТЕПЛО НА 25% БОЛЬШЕ ЧЕМ ДЕКАБРЬ - ФЕВРАЛЬ ( это на 1000р больше) под руководством УК " Спутник" и при этом на телеглазу руководитель "Квадры" что бубнил с бегающими глазками про открытые форточки - противно слушать!!!!
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19 р-он

3 минуты назад
Как можно платить по 2т.р. в месяц только за отопление за квартиру 28кв.м., жилая 12.5, как так-то.
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Т

14 минут назад
А апрельские начисления им в вину не вменяют?
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А до этого не слышу не вижу?

22 минуты назад
Что после того как пашли обращения на прямую линию?
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