В администрации области инвесторов поделили на «собак», «дойных коров» и «трудных детей»

Сегодня на заседании администрации области вице-губернатор Дмитрий Аверов презентовал меры по повышению инвестиционной привлекательности региона.

При предыдущем губернаторе эта сфера приложения усилий чиновников была визитной карточкой области, ведь по усредненным показателям объема инвестиций на душу населения наш регион занимал третье-четвертое место в Центральном федеральном округе. За счет, главным образом, Новолипецкого комбината. А если вычленить этого вечного донора из региональной экономики, с чем бы мы остались? Именно такой вопрос и задал в конце концов Дмитрию Аверову врио губернатора Игорь Артамонов:- Нам нужно снижать свою зависимость от НЛМК. С малым и средним бизнесом у нас не очень. С крупным бизнесом так: одни развиваются, другие издыхают. Что дальше? На этом надо акцентировать внимание. Как мы спасём тех, кто пытается уйти?Вот на этот вопрос и попытался ответить в своей презентации Дмитрий Аверов, предъявив чиновникам в слайдах инвестиционный паспорт региона.Оказывается, у каждого субъекта РФ, как у девушки с видами на будущее, должно быть свое резюме. Итак, почему желательно западный или восточный инвестор должен выбрать Липецкую область для своих капитальных вложений (на слайдах по-модному это называется CAPEX)?- Наши преимущество - логистика и рынки сбыта. Вскоре через регион пройдет автомобильная магистраль «Китай-Европа». У нас - высокая плотность автомобильных дорог. Второе преимущество - инфраструктура особых экономических зон - как федеральной, так и региональных. Третий плюс - инвестопривлекательность. Четвертый: кадры. Ежегодно наши вузы и колледжи выпускают 13 тысяч специалистов.Четвертый плюс - это, скорее, минус. Качество нашего вузовского и среднеспециального образования оставляет желать лучшего. Как говорят иностранные резиденты ОЭЗ «Липецк», сотрудников для высокотехнологичных производств они вынуждены искать даже за Уралом.Дмитрий Аверов видит три драйвера развития экономики области, которые он назвал региональными институтами.Впрочем, уже в этом году «инвестиционная воронка» позволила отжать из 400 контактов с российскими и иностранными инвесторами 52 инвестиционных соглашения с объемом инвестиций в 44 млрд рублей. Если говорить о пятилетке как горизонте планирования, то к 2024 году в экономику региона планируется влить 279 млрд рублей инвестиций, которые создадут 3600 новых рабочих мест.Вот как обстоят дела с рейтингами. «Важно, как нас воспринимают».А вот и тот самый слайд с «Собаками», «Дойными коровами» и «Трудными детьми».- А что делать с производствами, которые катятся под уклон? Положение на ЛТЗ такое, что можно снимать фильм «Сталкер»! С этим что будем делать? - обратился к своем заместителю Игорь Артамонов.- К каждому предприятию должен быть персонифицированный подход. На следующей неделе я покажу вам пути выхода из кризиса для всех таких предприятий, - ответил докладчик.Врио губернатора обратил внимание на раздел доклада под названием «Административное давление на бизнес»:- Кто административно давит, какое подразделение? Вот у нас сидят люди в погонах, - Игорь Артамонов указал рукой на региональных «силовиков». - И так - по каждому пункту. И также по главам муниципалитетов. Мне раз в месяц надо докладывать, как они обеспечивают инвестиционный климат. Пусть даже путем тайного покупателя-предпринимателя.Первый вице-губернатор Николай Тагинцев тут же возмутился. Позвольте, мол, о каком таком административном давлении идет речь? Если бы мы давили, то мы должны были бы быть на последних местах по всем экономическим показателям… Но Игорь Артамонов тут же его оборвал. Мол, знаем мы ваши показатели без НЛМК!Также на этом заседании начальник областного управления ЖКХ Елена Бадулина, рассказала о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.Новая программа, рассчитанная на 2019-2025 годы, предполагает расселение 6 859 липчан, сейчас занимающих 113,1 тыс. кв. м. жилья. На ее реализацию предусмотрено потратить 3,8 млрд рублей. В этом и следующем годах новые квартиры получат 665 человек, 475 из которых живут в Липецке. Переселение возможно как в равнозначное по площади новое жилье (в таком случае очередник получит его бесплатно), так и с доплатой - в квартиры с дополнительной квадратурой.Всего нацпроект разбит на шесть этапов. В него вошли дома, признанные аварийными в 2012-2017 годах (в Липецке 49 квартир будут сданы новоселам в самое ближайшее время). В регионе на сегодня признаны аварийными 325 многоквартирных домов, но 78 домов не попали в программу, так как их признали аварийными после 1 января 2017 года. По словам Елены Бадулиной, на очереди - признание аварийными еще не менее ста домов (их степень износа превышает 70%).- Вы должны детально информировать жителей аварийных домов о том, когда они смогут получить новое жилье. Чтобы они умышленно не портили дома, в которых живут, а такие случаи имеют место. Я хочу, чтобы вы это все людям четко объясняли, - заметил Игорь Артамонов.В реализации проекта есть и проблемы. Например, необходимо запланировать строительство квартир требуемых площадей, чтобы не переплачивать бюджетные средства за дополнительные квадратные метры, которые обычно бесплатно, бонусом, получали переселенцы. Чтобы такое жилье оперативно строилось под бюджетный заказ, чиновники предварительно хотят упростить для застройщиков техподключение новостроек к коммуникациям. Если эту проблему не решить, то и инвесторов под строительство жилья для переселенцев ждать не стоит.Игорь Артамонов обратил внимание на качество жилья, получаемое детьми-сиротами. Глава региона заявил о недопустимости брака в отделке квартир для этой категории населения.И. о. гендиректора Фонда капремонта региона Константин Востриков рассказал о том, что в этом году в области будут отремонтированы 737 многоквартирных домов. Объем финансирования - 2,2 млрд рублей (на сегодня ФКР не хватает 650 млн рублей). Ранее деятельность ФКР вызывала неприятие у Игоря Артамонова, поэтому после смены его руководителя в организации особое внимание уделили повышению ответственности подрядчиков и усилению контроля за выполнением программы.Всего в программе капремонта на 2020-2022 годы - 2139 домов. На это требуется 10,7 млрд рублей, из которых в наличии - всего 2,8 миллиарда. В этом плане непонятно, как ФКР собирается получать доход от размещения в кредитно-финансовых организациях временно свободных средств под процент? Еще одним спорным путем увеличения доходов ФКР является желание увеличить размер взноса собственников жилых помещений, которым в виде пряника предлагается продвижение домов, в котором они живут, из хвоста очереди - в ее голову.- А как ФКР выстраивает работу с обращениями граждан, - поинтересовался у Константина Вострикова вице-губернатор Илья Тузов.- Мы запустили программу через Единую диспетчерскую службу под названием «Один-пять-десять». Дней. То есть на самые простые вопросы мы отвечаем за день, на самые сложные - за десять дней, - ответил директор ФКР.