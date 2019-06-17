сегодня, 11:43
Компания-организатор школьного питания оштрафована за ряд нарушений
Прокуратура Левобережного района Липецка провела проверку соблюдения требований федерального законодательства об охране здоровья несовершеннолетних при организации питания детей в образовательных учреждениях, расположенных на территории округа.
В частности, в связи с отсутствием контроля со стороны ООО «Группа компаний Фьюжен Менеджмент» за соблюдением санитарных норм в пищеблоке школы № 7 были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Кроме того, уполномоченными лицами ООО «Группа компаний Фьюжен Менеджмент» не был обеспечен контроль за соблюдением технологического процесса на пищеблоке, в связи с чем допускались факты занижения калорийности и фактического веса вторых блюд.
Допускалось использование на кухне деформированного столового инвентаря.
Аналогичные нарушения выявлены в МБОУ СШ № 38 и 37.
По условиям муниципальных контрактов, заключенных образовательными учреждениями с ООО «Группа компаний Фьюжен Менеджмент», последнее обязалось оказывать образовательным учреждениям услугу по организации питания учащихся на 2018-2019 годы, включая приготовление и раздачу пищи учащимся, мытью посуды.
В этой связи по результатам проверки прокурор возбудил в отношении ООО «Группа компаний Фьюжен Менеджмент» дело об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
На основании акта прокурорского реагирования ООО «Группа компаний Фьюжен Менеджмент» оштрафовано в размере 20 тыс. рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.
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