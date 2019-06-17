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Компания-организатор школьного питания оштрафована за ряд нарушений

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#школьное питание #штраф
Компания-организатор школьного питания оштрафована за ряд нарушений

Прокуратура Левобережного района Липецка провела проверку соблюдения требований федерального законодательства об охране здоровья несовершеннолетних при организации питания детей в образовательных учреждениях, расположенных на территории округа.

В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся, ставшие основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

В частности, в связи с отсутствием контроля со стороны ООО «Группа компаний Фьюжен Менеджмент» за соблюдением санитарных норм в пищеблоке школы № 7 были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Кроме того, уполномоченными лицами ООО «Группа компаний Фьюжен Менеджмент» не был обеспечен контроль за соблюдением технологического процесса на пищеблоке, в связи с чем допускались факты занижения калорийности и фактического веса вторых блюд.

Допускалось использование на кухне деформированного  столового инвентаря.

Аналогичные нарушения выявлены в МБОУ СШ № 38 и 37.

По условиям муниципальных контрактов, заключенных образовательными учреждениями с ООО «Группа компаний Фьюжен Менеджмент», последнее обязалось оказывать образовательным учреждениям услугу по организации питания учащихся на 2018-2019 годы, включая приготовление и раздачу пищи учащимся, мытью посуды.

В этой связи по результатам проверки прокурор возбудил в отношении ООО «Группа компаний Фьюжен Менеджмент» дело об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

На основании акта прокурорского реагирования ООО «Группа компаний Фьюжен Менеджмент» оштрафовано в размере 20 тыс. рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.
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#школьное питание #штраф

Комментарии (6)

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Хи-хи

55 минут назад
ЦИНИЗМ!!!
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rlm

58 минут назад
Отрицательные стороны компании Я был очень удивлён, когда увидел, что директор этой компании получил медаль и грамоту от Путина и Медведева. Я как раз работал официантом, когда они приезжали в Большой Ледовый Дворец на хоккейные матчи. У них даже чай был говняный, Медведев попросил официантов от ФСО сделать ему нормальный чай, который они с собой привезли. Корзины мусорной у них не было, взяли из туалета, от которой говном шманило. Это уже не говоря о том что была полная неразбериха в организации, которую мы разруливали в 2 человека. Путин вообще свою еду ел, которую ему привезли в металических ящиках, и не касался кейтеринга, походу просто на автомате дали награды. И потом нас вообще фьюжен кинула, не заплатили ничего, даже в Москву мы билет за свой счет покупали и жили какое то время за свой счет. Адо Адоевич(директор хорека БЛА) меня уволил без объяснений, когда я попался ему под горячую руку, вмешавшись в разборки между официанткой и ним.
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rlm

58 минут назад
Илья Менделеев Получил профильное высшее образование в сфере гостиничного дела. В 1993 году окончил Тель-Авивский университет по специальности «Управление и менеджмент гостиничного хозяйства», «Экономика и финансы в индустрии гостеприимства».
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Как-то так

59 минут назад
Да...опыт открытия точек у них есть, а вот опыта работы добросовестной похоже нет и не наблюдается...
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rlm

сегодня, 11:53
Юлия Петрухина Первый заместитель генерального директора по операционной работе Биография Имеет два высших образования. В 1989 году окончила факультет «Литература и искусство» в Институте культуры и искусств МГПУ. В 2005
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klm

сегодня, 11:51
Адо Забродский Директор по запуску новых проектов Имеет два высших образования. В 1994 году окончил Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина по специальности «Электрические и электронные аппараты». В 2007 году получил экономическое образование в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова, присвоена квалификация «Менеджер». В сфере гостеприимства работает с 2000 года. В активе опыт открытия более 600 точек питания (корпоративные рестораны, кафе, буфеты).
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