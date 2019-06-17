Происшествия

40 минут назад

В липецких квартирах находят умерших людей

2 959
#несчастный случай
В липецких квартирах находят умерших людей

Сразу несколько умерших липчан нашли в их квартирах за эти выходные. 

На улице Дзержинского обнаружили тело 39-летней женщины. Дома мертвая липчанка пролежала несколько дней.

Кроме того, в своих квартирах найдены тела двух мужчин: 44-летнего липчанина и 32-летнего жителя Московской области.

Причины смерти всех троих установит судебно-медицинская экспертиза.
2 959
#несчастный случай

Комментарии (2)

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э

21 минуту назад
дома убивцы в липяцке че ли?
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печаль

21 минуту назад
Да,жаль людей,они не дожили до пенсии.....
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