В липецких квартирах находят умерших людей

Сразу несколько умерших липчан нашли в их квартирах за эти выходные.

На улице Дзержинского обнаружили тело 39-летней женщины. Дома мертвая липчанка пролежала несколько дней.



Кроме того, в своих квартирах найдены тела двух мужчин: 44-летнего липчанина и 32-летнего жителя Московской области.



Причины смерти всех троих установит судебно-медицинская экспертиза.

