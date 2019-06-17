Происшествия
40 минут назад
В липецких квартирах находят умерших людей
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Сразу несколько умерших липчан нашли в их квартирах за эти выходные.
На улице Дзержинского обнаружили тело 39-летней женщины. Дома мертвая липчанка пролежала несколько дней.
Кроме того, в своих квартирах найдены тела двух мужчин: 44-летнего липчанина и 32-летнего жителя Московской области.
Причины смерти всех троих установит судебно-медицинская экспертиза.
Кроме того, в своих квартирах найдены тела двух мужчин: 44-летнего липчанина и 32-летнего жителя Московской области.
Причины смерти всех троих установит судебно-медицинская экспертиза.
2 959
э
печаль