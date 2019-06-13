56 минут назад
В Липецке имеется один игровой вид спорта, где нет никаких проблем – это регби
Наши парни уже в начале лета обеспечили себе участие в главном финале Национальной регбийной лиги (НРЛ).
Пока липецкие команды по основным игровым видам спорта испытывают сложности, а зачастую решают вопрос: «Как выжить»? сборная региона по регби уже гарантировала себе победу в дивизионе «Черноземье» НРЛ и выход в финальную стадию чемпионата России. И это в июне!
На прошлой неделе липчане в Воронеже обыграли белгородскую «Белую крепость» - 35:0 и местные «Гвозди» - 65:0. А затем обыграли еще на выезде и сборную Курской области – 45:22.
В активе липецких регбистов 5 побед в 5-ти матчах и, как говорится, ни одна тучка не может этого безоблачного неба.
Липчанам предстоит еще одна ничего не решающая встреча в Белгороде с «Белой крепостью» 17 августа, а финал Национальной регбийной лиги состоится в ноябре в Сочи.
У команды есть возможность сосредоточиться на выступлении в финале Федеральной лиги по регби-7, куда наша команда завоевала путевку в ходе домашнего турнира ЦФО. И ведь не получают парни больших денег, как, допустим, в волейболе.
Фото artoftravel.tips
Чемпионат НРЛ. Черноземье Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р-О
|
О
|
1
|
Липецкая область
|
5
|
5
|
0
|
0
|
293-46
|
25
|
2
|
Белая крепость
|
4
|
2
|
0
|
2
|
68-77
|
9
|
3
|
Курская область
|
3
|
1
|
0
|
2
|
74-131
|
5
|
4
|
Гвозди
|
4
|
0
|
0
|
4
|
14-195
|
0
Фиджиец
Путин
Константин
В декрете я