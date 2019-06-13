В Липецке имеется один игровой вид спорта, где нет никаких проблем – это регби

Наши парни уже в начале лета обеспечили себе участие в главном финале Национальной регбийной лиги (НРЛ).

Пока липецкие команды по основным игровым видам спорта испытывают сложности, а зачастую решают вопрос: «Как выжить»? сборная региона по регби уже гарантировала себе победу в дивизионе «Черноземье» НРЛ и выход в финальную стадию чемпионата России. И это в июне!

На прошлой неделе липчане в Воронеже обыграли белгородскую «Белую крепость» - 35:0 и местные «Гвозди» - 65:0. А затем обыграли еще на выезде и сборную Курской области – 45:22.

В активе липецких регбистов 5 побед в 5-ти матчах и, как говорится, ни одна тучка не может этого безоблачного неба.

Липчанам предстоит еще одна ничего не решающая встреча в Белгороде с «Белой крепостью» 17 августа, а финал Национальной регбийной лиги состоится в ноябре в Сочи.

У команды есть возможность сосредоточиться на выступлении в финале Федеральной лиги по регби-7, куда наша команда завоевала путевку в ходе домашнего турнира ЦФО. И ведь не получают парни больших денег, как, допустим, в волейболе.



Фото artoftravel.tips



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