Спорт

56 минут назад

В Липецке имеется один игровой вид спорта, где нет никаких проблем – это регби

4 304
#Регби
В Липецке имеется один игровой вид спорта, где нет никаких проблем – это регби

Наши парни уже в начале лета обеспечили себе участие в главном финале Национальной регбийной лиги (НРЛ).

Пока липецкие команды по основным игровым видам спорта испытывают сложности, а зачастую решают вопрос: «Как выжить»? сборная региона по регби уже гарантировала себе победу в дивизионе «Черноземье» НРЛ и выход в финальную стадию чемпионата России. И это в июне!

На прошлой неделе липчане в Воронеже обыграли белгородскую «Белую крепость» - 35:0 и местные «Гвозди» - 65:0. А затем обыграли еще на выезде и сборную Курской области – 45:22.

В активе липецких регбистов 5 побед в 5-ти матчах и, как говорится, ни одна тучка не может этого безоблачного неба.

Липчанам предстоит еще одна ничего не решающая встреча в Белгороде с «Белой крепостью» 17 августа, а финал Национальной регбийной лиги состоится в ноябре в Сочи.

У команды есть возможность сосредоточиться на выступлении в финале Федеральной лиги по регби-7, куда наша команда завоевала путевку в ходе домашнего турнира ЦФО. И ведь не получают парни больших денег, как, допустим, в волейболе.

Фото artoftravel.tips

Чемпионат НРЛ. Черноземье Положение команд

М

Команда

И

В

Н

П

Р-О

О

1

Липецкая область

5

5

0

0

293-46

25

2

Белая крепость

4

2

0

2

68-77

9

3

Курская область

3

1

0

2

74-131

5

4

Гвозди

4

0

0

4

14-195

0

4 304
#Регби

Комментарии (4)

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Фиджиец

3 минуты назад
Парни на Новозеландцев похожи
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Путин

8 минут назад
Константин, +1
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Константин

12 минут назад
Они вообще ни каких денег не получают!!!
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В декрете я

14 минут назад
Молодцы! Удачи в финале!
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