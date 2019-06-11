220 человек пострадали в прошлом году на производстве

Травмированные на производстве липчане в прошлом году в среднем были нетрудоспособными 54,6 дней — на 5,3 дня больше, чем в среднем по России.

220 человек пострадали в Липецкой области от несчастных случаев на производстве (с утратой трудоспособности на 1 день и более) в 2018 году. Среди травмированных 61 женщина и один иностранный гражданин. Такие данные приводит Росстат в исследовании «Производственный травматизм в России в 2018 году».



Со смертельным исходом из произошедших несчастных случаев на производстве оказались 11, у 34 человек впервые выявлены профзаболевания.



Всего в регионе работали 1222 предприятий, среди которых 1094 обошлись без производственных ЧП. В среднем на каждую тысячу работающих оказались 1,2 пострадавших с утратой трудоспособности на день и более. По России этот показатель был таким же.



Общее число человекодней у пострадавших на производстве липчан составило 12 006, или по 54,6 нетрудоспособных дней на человека. В стране каждый пострадавший терял трудоспособность в среднем на 49,3 дня. Самые длительные потери работоспособности были в Еврейской автономной области, где один пострадавший был нетрудоспособен в среднем 118,8 дней, меньше всего сидели на больничных в Ингушетии — 19,3 дня на одного нетрудоспособного.



