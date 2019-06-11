Общество

сегодня, 09:01

В Липецке обновили три километра дорог

10 1132
#дорожные работы
В Липецке обновили три километра дорог

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, сегодня работы продолжаются на 10 из 17 объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на крупнейшем из них – улице Космонавтов – продолжается демонтаж ограждения и бордюрного камня. На самой отдаленной улице Кузьминская, что в районе Северного Рудника, в настоящий момент разбирают основание магистрали, отслужившее свой срок.  На улицах Краснозаводская и Гоголя продолжается фрезерование асфальтобетонного покрытия.

На участке от площади Заводская до улицы Ушинского (ул. 40 лет Октября), на улице Титова (от улицы Гагарина до дома №52 по улице Космонавтов), а также на проспекте Победы (от площади Танкистов до пересечения с улицей Водопьянова) срезка старого асфальта завершена.

На улицах Жуковского - 1 км 300 м; Кирпичная - 1 км и 40 лет ВЛКСМ - 470 метров уложен верхний слой покрытия. Таким образом, в новый асфальт одели порядка 3 км городских дорог.

Старый асфальт будет направлен на отсыпку улиц частного сектора областного центра. 

10 1132
#дорожные работы

Комментарии (10)

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Сырский

8 минут назад
Нам срочно нужен ремонт от Ледового Комплекса и светофора на нем до ЖД ПЕРЕЕЗДА НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МОСКОВСКОЙ И АНГАРСКОЙ!!!!!!!!!!!! ПОЧЕМУ НАШ РАЙОН ЗАБЫВАЮТ?!
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Ахламонов

16 минут назад
Вот это объёмы!
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Самый лучший вариант

20 минут назад
Перестать платить налоги, кредиты и ЖКХ- и вся эта сволочь кровососущая вымрет
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Серега

22 минуты назад
Асфальт... позор, где бордюр на Жуковского, чего просто * асфальт - 21 век дорог делать не научились, все осваивают бюджеты
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Раздолбаи

26 минут назад
Я, или замене тех же труб по сроку службы.
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Я

40 минут назад
По народным приметам - это к прорыву труб.
ответить

К весне

40 минут назад
Развалится все)
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йож

43 минуты назад
Еженедельные сводки ДТП и масштаб реализации проекта(аж 3 км)доказывают, что это фейк -проект.
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Манагер

59 минут назад
Ура! Прогресс! В Китае делается 3 км за пол дня-у нас 3 км в неделю! Как хорошо, что нам всегда есть и будет к чему стремится!
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Бенни ПетуХейт

сегодня, 09:12
которые идут к дому Уваркиной?
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