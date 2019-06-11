В Липецке обновили три километра дорог

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, сегодня работы продолжаются на 10 из 17 объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на крупнейшем из них – улице Космонавтов – продолжается демонтаж ограждения и бордюрного камня. На самой отдаленной улице Кузьминская, что в районе Северного Рудника, в настоящий момент разбирают основание магистрали, отслужившее свой срок. На улицах Краснозаводская и Гоголя продолжается фрезерование асфальтобетонного покрытия.



На участке от площади Заводская до улицы Ушинского (ул. 40 лет Октября), на улице Титова (от улицы Гагарина до дома №52 по улице Космонавтов), а также на проспекте Победы (от площади Танкистов до пересечения с улицей Водопьянова) срезка старого асфальта завершена.



На улицах Жуковского - 1 км 300 м; Кирпичная - 1 км и 40 лет ВЛКСМ - 470 метров уложен верхний слой покрытия. Таким образом, в новый асфальт одели порядка 3 км городских дорог.



Старый асфальт будет направлен на отсыпку улиц частного сектора областного центра.



