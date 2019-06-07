28 минут назад
В детском лагере заупустили пожарный квадрокоптер
Сегодня на базе оздоровительного лагеря «Орленок» (Грязинский район) в рамках социального проекта «Азбука профессий» и фестиваля доброго творчества «Академия добра» спасатели провели мастер класс «МЧС спешит на помощь». В мероприятии приняли участие свыше 100 человек (дети, родители, педагоги, волонтеры, медики и спасатели).
Сотрудники МЧС постоянно посещают такие учреждения, рассказывают детям о том, как не допустить возникновения пожара и как правильно вести себя, если беда все-таки случилась, как обезопасить себя во время отдыха на воде и оказать помощь терпящим бедствие.
Для Г48