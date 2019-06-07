Общество

28 минут назад

В детском лагере заупустили пожарный квадрокоптер

1 230
#пожарные
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В детском лагере заупустили пожарный квадрокоптер

Сегодня на базе оздоровительного лагеря «Орленок» (Грязинский район) в рамках социального проекта «Азбука профессий» и фестиваля доброго творчества «Академия добра» спасатели провели мастер класс «МЧС спешит на помощь». В мероприятии приняли участие свыше 100 человек (дети, родители, педагоги, волонтеры, медики и спасатели).

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на территории лагеря спасатели организовали выставку пожарных и спасательных автомобилей, квадроциклов и беспилотников, провели конкурсы для детей, каждый желающий смог примерить экипировку пожарного. 

Сотрудники МЧС постоянно посещают такие учреждения, рассказывают детям о том, как не допустить возникновения пожара и как правильно вести себя, если беда все-таки случилась, как обезопасить себя во время отдыха на воде и оказать помощь терпящим бедствие.


1 230
#пожарные
1

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Для Г48

2 минуты назад
заупустили пожарный квадрокоптер
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