В детском лагере заупустили пожарный квадрокоптер

Сегодня на базе оздоровительного лагеря «Орленок» (Грязинский район) в рамках социального проекта «Азбука профессий» и фестиваля доброго творчества «Академия добра» спасатели провели мастер класс «МЧС спешит на помощь». В мероприятии приняли участие свыше 100 человек (дети, родители, педагоги, волонтеры, медики и спасатели).

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на территории лагеря спасатели организовали выставку пожарных и спасательных автомобилей, квадроциклов и беспилотников, провели конкурсы для детей, каждый желающий смог примерить экипировку пожарного.



Сотрудники МЧС постоянно посещают такие учреждения, рассказывают детям о том, как не допустить возникновения пожара и как правильно вести себя, если беда все-таки случилась, как обезопасить себя во время отдыха на воде и оказать помощь терпящим бедствие.





