В Липецке родился уникальный зверь - зеброид

Отец зеброида - ослик, мать - зебра.

Фото:

zoo48.ru

Два дня назад в зоопарке у зебры Ванды и ослика Жорика родился зеброид. Малышка уже крепко стоит на ногах, бегает за мамой по вольеру, сообщили в липецком зоопарке.Зеброид, это гибрид зебры с лошадью, пони или ослом. Как правило, для получения этих гибридов используют самцов зебры и самок других лошадиных.В Липецке, можно сказать, произошла сенсация. Ведь до этого зеброид родился лишь однажды - в Новосибирском зоопарке.