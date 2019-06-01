Общество
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В Липецке родился уникальный зверь - зеброид
Отец зеброида - ослик, мать - зебра.
Два дня назад в зоопарке у зебры Ванды и ослика Жорика родился зеброид. Малышка уже крепко стоит на ногах, бегает за мамой по вольеру, сообщили в липецком зоопарке.
Зеброид, это гибрид зебры с лошадью, пони или ослом. Как правило, для получения этих гибридов используют самцов зебры и самок других лошадиных.
В Липецке, можно сказать, произошла сенсация. Ведь до этого зеброид родился лишь однажды - в Новосибирском зоопарке.
Фото: zoo48.ru
Зеброид, это гибрид зебры с лошадью, пони или ослом. Как правило, для получения этих гибридов используют самцов зебры и самок других лошадиных.
В Липецке, можно сказать, произошла сенсация. Ведь до этого зеброид родился лишь однажды - в Новосибирском зоопарке.
Фото: zoo48.ru
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