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сегодня, 21:55

В Липецке родился уникальный зверь - зеброид

14 1640
#зеброид
1
В Липецке родился уникальный зверь - зеброид

Отец зеброида - ослик, мать - зебра.

Два дня назад в зоопарке у зебры Ванды и ослика Жорика родился зеброид. Малышка уже крепко стоит на ногах, бегает за мамой по вольеру, сообщили в липецком зоопарке.

Зеброид, это гибрид зебры с лошадью, пони или ослом. Как правило, для получения этих гибридов используют самцов зебры и самок других лошадиных.

В Липецке, можно сказать, произошла сенсация. Ведь до этого зеброид родился лишь однажды - в Новосибирском зоопарке.

Фото: zoo48.ru

14 1640
#зеброид
1

Комментарии (14)

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гость

14 минут назад
Animal planet., а что ты * можешь сказать. лучьше молчи за придурка сойдешь.
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Старуха Изергиль

40 минут назад
Animal planet., Ты влупил небось?
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Зурбек

41 минуту назад
При Королеве такой куйни не было!
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Animal planet.

46 минут назад
Даже вот не знаю что и сказать. Жесть.
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Жорик

51 минуту назад
Обидно понимаешь ничего не зделал только вошол .
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Террорист

54 минуты назад
Вот до чего недо.б доводит
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Сергей 13

56 минут назад
А осла к зебре сознательно посадили?В нормальном зоопарке у персонала,осуществляющего уход за данными животными,я думаю,тоже бы что то непонятное родилось.
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Юпитер

58 минут назад
-, МОГЁШЬ ! !!!!! )))))))
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Кабаева

сегодня, 22:15
А у нас двойня сказочных
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Директор зоопарка

сегодня, 22:09
На всё готов ради привлечения внимания к липецкому зоопарку !!!
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