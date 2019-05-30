Происшествия

сегодня, 15:33

Ельчанку будут судить за превышение пределов самообороны

8 832
#самооборона #поножовщина
Ельчанку будут судить за превышение пределов самообороны
Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, вечером 27 марта 2019 года женщина поссорилась с пьяным сожителем, и тот дважды ударил ее ладонью по лицу. Испугавшись насилия со стороны сожителя, и ранее причинявшего ей побои, она вышла из комнаты. Мужчина отправился следом. Женщина, предполагая, что он ее изобьет, взяла нож и вонзила ему в грудную клетку, повредив внутренние органы. От полученного ранения мужчина потерял сознание. Обвиняемая обратилась за медицинской помощью и ее сожителя госпитализировали. Согласно выводам судмедэкпсертов, его здоровью причинен тяжкий вред.

В ходе следствия вину в совершении преступления фигурантка признала и дала подробные показания в ходе их проверки на месте происшествия. Её слова подтвердил и потерпевший. Объективно установлено, что перед совершением преступления фигурантка сама стала жертвой насилия со стороны сожителя.

В установленный законом двухмесячный срок следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей  передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года.
8 832
#самооборона #поножовщина

Комментарии (9)

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Она вышла из комнаты

6 секунд назад
И вернулась с ножом! Целенаправленно!!!!! Все то того чтобы уйти из квартиры и вызвать полицию !!! Так то тут вообще никакой самообороны нет! За нее никто не гнался, никто не удерживпл насильно, никто не бил потом и возможно не собирался. ОНА ВЫШЛА ИЗ КОМНАТЫ!!! это про то злобная Марамойка
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Наверное

4 минуты назад
На бутылку просил, а она не дала. Алкашня.
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Орешников

12 минут назад
15 строгого!! ей
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Ыыы

28 минут назад
Все правильно сделала не стала ждать когда ее убьют
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Какое превышение такое?

32 минуты назад
Урод поднял руку на девушку, получил ответку. А если бы она его своей ручёнкой ударила, он бы её убил в ответ, или пока лечил.
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Россиянен

37 минут назад
20 лет строгоча ей!
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Сима

37 минут назад
Она ожидала куец животворящий , а он алкаш проклятый, импотент. Не смог девушку удовлетворить.
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Фокс

40 минут назад
Что значит признала "вину"? Есть в УК РФ понятие "явиться с повинной", а вину(виновность, виноват) может установить только суд, в процессе которого ещё высокий суд должен убедиться в виновности человека на основании собранного следственным управлением МВД доказательств и улик, включая заключения соответствующих экспертиз. Читайте определение "презумция невиновности"
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Я

40 минут назад
Ага, ей надо было ждать, когда он начнет в нее ножи втыкать. Дебильные законы. Да правильно она сделала.
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