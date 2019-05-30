Ельчанку будут судить за превышение пределов самообороны

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, вечером 27 марта 2019 года женщина поссорилась с пьяным сожителем, и тот дважды ударил ее ладонью по лицу. Испугавшись насилия со стороны сожителя, и ранее причинявшего ей побои, она вышла из комнаты. Мужчина отправился следом. Женщина, предполагая, что он ее изобьет, взяла нож и вонзила ему в грудную клетку, повредив внутренние органы. От полученного ранения мужчина потерял сознание. Обвиняемая обратилась за медицинской помощью и ее сожителя госпитализировали. Согласно выводам судмедэкпсертов, его здоровью причинен тяжкий вред.



В ходе следствия вину в совершении преступления фигурантка признала и дала подробные показания в ходе их проверки на месте происшествия. Её слова подтвердил и потерпевший. Объективно установлено, что перед совершением преступления фигурантка сама стала жертвой насилия со стороны сожителя.



В установленный законом двухмесячный срок следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года.

